Don Luis no está para tonterías y advierte a los jóvenes estudiantes de que están prohibidas las reuniones en el baño ya que tan sólo permite que se concentren dos personas en el lavabo. No obstante, una vez más, los alumnos no hacen caso de sus advertencias y quedan a escondidas de los profesores. Asimismo, el amor ya empieza a florecer entre alguno de ellos y las perejitas comienzan a demostrar lo que sienten... Sin embargo, la felicidad les durará bien poco puesto que son descubiertos y los docentes deciden separarles por sexos.

Por otro lado, mientras Noelia decide marcharse del centro porque considera que su situación allí es insostenible, Laura se convierte en la nueva 'número uno' de Don Luis. El profesor más temido ofrece a la joven un bizcocho de chocolate. Sin embargo, en un principio Laura lo rechaza por respeto a sus compañeros, pero, finalmente, caerá en la tentación, cosa que parece enfadar mucho a Zaida.

Por su parte, Yaiza sigue manteniendo la misma actitud egoísta e irrespetuosa. Ella misma admite que se considera "una persona envidiosa y celosa" y que, además, no tiene "respeto por nadie ni por nada". De hecho, a la hora de la comida se niega a acabarse el plato, no obstante, una profesora guardará su ración para que se la coma durante la cena.

Otro de los aspectos importantes para los docentes es que los alumnos realicen las tareas correctamente y, en esta ocasión, tendrán un examen sorpresa de placha donde demostrarán que las tareas domésticas no son su punto fuerte. Asimismo, la realización de un circuito eléctrico será otro de los trabajos que deberán presentar. Los ceros serán la nota predominante entre los alumnos, un hecho que Pedro se tomará bastante mal porque considera que no se merece esa puntuación. De hecho tendrá un enfrentamiento con la profesora aunque, finalmente, acabará pidiéndole perdón.

Además, Daniel comienza a destacar entre los jóvenes por su actitud egoísta. Por un lado, tendrá una discursión con Laura, lo que propiciará un castigo bastante severo entre todos sus compañeros. Por otro lado, Don Luis revela que un alumno le ofreció información a cambio de que "su estancia en San Severo fuera como una balsa de aceite" y, evidentemente, los jóvenes piensan en él desde el principio...