ALUMNOS I CURSO DEL 73

Pablo Guillén tiene 19 años y viene de Madrid. Se define como un chico diferente al que le gustan las experiencias nuevas. Valora muchísimo su aspecto. No ha hecho una cama en su vida y no se avergüenza de ello. Se prepara para auxiliar de vuelo. Estamos seguros de que en el programa aprenderá no sólo a hacer una cama, sino a muchas, pero que muchas cosas más...