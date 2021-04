Adele: "Jovan no se debería mosquear porque hable con Curro"

Jovan se ha sentido fatal cuando Adele se ha ido con Curro al chill out para conocerse mejor. Cuando esa cita termina, ambos tienen una conversación sobre el tema. Está claro que tanto Jovan como Adele tienen ideas muy diferentes y Adele no se siente cómoda al descubrir lo celoso que Jovan puede llegar a ser. Jovan intenta explicarle sus motivos, pero Adele es algo que no termina de entender.