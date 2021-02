Por este motivo, Sonia ha sometido a sus pretendientes a una serie de pruebas para probar su valía. A los primeros les ha retado a besar a una rana a ver si se convertía en su princesa, pero todos se han negado. El único valiente ha sido Borja, que se ha atrevido a coger una araña enorme para demostrar que ha venido a Next para conquistar a la chica sea como sea.

Un peluquero muy exigente

Julio es peluquero y le encanta bailar. Ha venido a Next a buscar un chico que le siga el ritmo y que sea masculino. Sin embargo, no parece haber tenido demasiado éxito, hasta el punto de que uno de sus pretendientes le ha dicho "Next" a él. De hecho, ha habido mucho más feeling entre los chicos del autobús que con Julio.