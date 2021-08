Roger arregla su relación y Riggs aclara las cosas con Molly

La relación de Roger y Trish no estaba en su mejor momento. Trish decidió echar a Roger de casa. Ha estado una semana fuera, viviendo por Riggs. Esto ha sido causado por diversas peleas vividas en la convivencia. No podían vivir en paz. Afortunadamente Roger consigue salvar a Trish y ambos se reconcilian. Riggs por el contrario había dejado a Molly para que su entorno no le hiciese daño pero finalmente consigue ponerle coraje a la situación y la busca para disculparse. ¿Cómo sucede todo? Descúbrelo en el vídeo.