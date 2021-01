Tiene varios globos de oro

En 2014 'Brooklyn Nine-Nine' ganó el Globo de Oro a la Mejor Serie de Comedia y Andy Samberg se llevó el Globo de Oro al Mejor Actor. Además, la sitcom acumula otros galardones, como el 'Shorty Awards' al Mejor Programa de Televisión y el premio GLAAD a la Mejor Serie de Comedia.

Las 10 curiosidades que debes saber sobre 'Brooklyn Nine-Nine' | neox

Los creadores de 'Brooklyn Nine-Nine' dirigieron otras exitosas series

Dan Goor y Michael Schurr son los mismos creadores, directores y productores de 'Parks and recreation', 'The Good Place' y 'The Office', series galardonadas con varios premios, incluyendo el Globo de Oro a la Mejor Comedia para 'The Office' y a la Mejor Actriz para Amy Poehler, por 'Parks and recreation', y Globo de Oro al Mejor Actor para para Steve Carell, por 'The Office'.

Andy Samberg y Chelsea Peretti son amigos desde la infancia

El Inspector Jake Peralta y la secretaria de la comisaría Gina Linetti se conocen desde que eran niños, anécdota que comparten en la vida real Andy Samberg y Chelsea Peretti. Al parecer, los actores acudieron al mismo colegio y han crecido prácticamente juntos desde entonces.

Las dotes artísticas de Melissa Fumero son muy diferentes a las de la inspectora Santiago

A pesar que en la serie se represente a la Inspectora Santiago como una inepta en el baile, la actriz Melissa Fumero sí sabe bailar. La estadounidense hizo danza clásica desde niña y es una estupenda bailarina en varias disciplinas.

Todos los personajes tuvieron que superar un entrenamiento policial

Antes del rodaje de la primera temporada, todos los actores fueron sometidos a un riguroso entrenamiento policial y sobre el uso de armas de fuego. Algo muy poco frecuente en las series de comedia.

Aunque sean policías de Brooklyn, la serie está grabada en California

La serie se desarrolla en una comisaría de policía en Brooklyn, distrito de Nueva York, pero el rodaje de las seis temporadas tuvo lugar en Los Ángeles, California.

La comisaría de policía que aparece es real y está ubicada en Brooklyn

A pesar de que la serie no está grabada en Brooklyn, el edificio de la comisaría que aparece sí está ubicada en el distrito neoyorquino. Concretamente se sitúa en la esquina de la Sexta Avenida y Bergen, y actúa en el distrito 78 de la ciudad.

El personaje de Gina Linetti no existía

En el casting, Chelsea Peretti audicionó para el personaje de Rosa Díaz. Los guionistas pensaron que no encajaba del todo, pero decidieron crear un personaje exclusivamente para ella debido a que su personalidad les deslumbró.

Melissa Fumero estuvo embarazada durante el rodaje

Durante la tercera temporada, la actriz que interpreta a la Inspectora Santiago, Melissa Fumero, estaba esperando a su primer hijo. Como para el papel de la inspectora no estaba previsto ningún embarazo tuvieron que improvisar maneras de ocultarlo utilizando objetos grandes que taparan su barriga, como bolsos, carpetas, etc.

Los personajes están inspirados en la vida de los actores

En algunos casos, la desbordante personalidad de los actores inspiraron a los guionistas para adoptar algunos de esos rasgos, como la ternura y el paternalismo de Terry Crews y su primer empleo como dibujante de retratos en una comisaría de policía, que se rememora en un capítulo de la primera temporada.