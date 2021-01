Max se matricula en la escuela de pastelería

La sitcom de CBS producida por Warner narra la historia de dos jóvenes camareras que entablan amistad y que se proponen montar un exitoso negocio juntas, pero para ello tienen que conseguir el dinero necesario trabajando como camareras. En el primer capítulo de estreno, Max se inscribe en la Escuela de Pastelería de Mahattan y en el segundo Max comienza su andadura en la escuela.

Cap. 9 And the Pastry Porn

Max decide inscribirse en la Escuela de Pastelería de Manhattan y hornea una tarta para su examen de ingreso. En este capítulo participan los actores Gilles Marini y Mary Rajskub. Gilles dará vida a un apuesto maestro panadero francés dueño y maestro de la escuela. Mary Lynns será Bebe, una neurótica chef de repostería neurótica que trabaja en recepción.

Cap. 10 And the first day of school

Max intenta causar buena impresión en su primer día de clases de repostería, pero encuentra al gracioso payaso de la clase, Deke (ERIC ANDR). Mientras tanto, Caroline se viste para impresionar al profesor guapo de Max, Nicolas (estrella invitada recurrente Gilles Marini).