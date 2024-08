Maratón histórico en Neox: celebra los 30 años de Friends reviviendo todos sus episodios

Este 22 de septiembre, Friends celebra su 30 aniversario, marcando tres décadas desde su debut en 1994. Para ello, reviviremos la icónica serie de televisión al completo en Neox.

La comedia, que sigue las vidas y aventuras de un grupo de seis amigos que viven en Nueva York, se ha convertido en un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones. Protagonizada por Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) y David Schwimmer (Ross Geller), Friends destacó por su ingenioso guión, personajes entrañables y su capacidad para capturar las complejidades de la amistad y la vida en la veintena y treintena.

La serie se mantuvo en el aire durante diez temporadas, finalizando en 2004, pero su popularidad nunca ha disminuido. Con episodios que han sido vistos y revisados innumerables veces en todo el mundo, Friends sigue siendo un referente en nuestro días. Sus frases célebres, como "¿How you doin´?" de Joey o "We were on a break" de Ross, se han convertido en parte del lenguaje común.

A lo largo de la emisión de mítica serie, numerosas celebridades dejaron huella con sus apariciones estelares. Los cameos de Brad Pitt, George Clooney o Julia Roberts, entre otros, se convirtieron en momentos icónicos y quién no recuerda los capítulos más icónicos de la serie cuando, por ejemplo, se produce un apagón en Nueva York y provoca situaciones cómicas, cuando Ross se casa con Emily en Londres, pero accidentalmente dice el nombre de Rachel durante los votos o cuando Chandler se mete en una caja para demostrar a Joey lo mucho que le importa su amistad.

El impacto de Friends en la televisión fue innegable y, tres décadas después, Friends sigue siendo tan relevante como siempre y un testimonio de su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades.