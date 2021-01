Bruce Willis participó en 'Friends' porque perdió una apuesta con Chandler

En el año 2000 se estrenaba en la gran pantalla la película "Falsas apariencias" protagonizada por Bruce Willis, como John McLane, y Matthew Perry, actor que interpreta a Chandler en 'Friends'. Dicen que ambos hicieron una gran amistad durante el rodaje y que decidieron hacer una apuesta. Willis no confiaba en que la película fuera un éxito y Matthew opinaba lo contrario. Por ello cuentan que apostaron a que Bruce saldría en la serie si la película era número 1 en taquilla durante el fin de semana de estreno. La comedia fue líder de recaudación durante tres semanas seguidas y Bruce tuvo que cumplir con la apuesta.

Bruce Willis interpreta a Paul, el padre de la novia de Ross

Tras supuestamente haber perdido su apuesta con Matthew Perry (Chandler en 'Friends'), 'Friends' se metió en la piel de Paul, el padre de Elizabeth, una novia de Ross. Este intentó impresionar en varias ocasiones a su suegro Paul pero no hubo manera de conseguirlo. El personaje de Paul apareció durante 3 capítulos de las sexta temporada y consiguió hacerse con el público.

Bruce Willis donó la recaudación de su participación en 'Friends' a la beneficencia

La anécdota de que Bruce Willis apareciera en 'Friends' como Paul, padre de una ex novia de Ross, no acabó en su interpretación. Este llamó especialmente la atención de los fans de la serie porque decidió donar lo que ganó de los tres capítulos de la serie a una causa benéfica.

Bruce Willis en 'Friends' | NBC

Otros cameos de actores famosos en la serie 'Friends'

Bruce Willis nos fue el único actor famoso que participó en la serie 'Friends'. Otros como Julia Roberts, George Clooney, Sean Penn, Brad Pitt o Winona Ryder también lo hicieron. Recordamos algunos de los mejores cameos de la sitcom.

Una joven Helen Hunt tuvo su aparición en 'Friends' | neox

Brad Pitt interpretó a Will en 'Friends', un amigo del instituto de Monica

Era un episodio de Acción de Gracias cuando Brad Pitt se metió en la piel de Will, un viejo amigo del instituto de Monica. Se trataba del único estudiante que tenía más sobrepeso que Monica por aquella época. Ella lo invita a la cena de Acción de Gracias con la pandilla, pero no tuvo en cuenta que no se llevaba muy bien Rachel. Recordamos ese momento.

Julia Roberts se metió en la piel de Susie, compañera de clase de Chandler

En la segunda temporada de 'Friends', Julia Roberts interpreta a Susie Moss, compañera de clase de Chandler en el colegio. Por casualidades de la vida, ambos se encuentran y deciden iniciar una relación romántica. Chandler cree que es perfecta, incluso acepta ponerse su ropa interior como 'prueba picante'. Lo que no espera es que se trata de una venganza por una broma pasada del colegio.

George Clooney, el doctor seductor que tuvo una cita con Rachel y Monica

Tras una torcedura de tobillo, Rachel acude con Monica al hospital, pero al no tener seguro decide usar el de su amiga haciéndose pasar la una por la otra. George Clooney les atiende interpretando al doctor Mitch, un joven médico que, junto a su compañero, decide tener una divertida cita con ellas.

Reese Whiterspoon fue la hermana de Rachel en 'Friends'

La actriz Reese Whiterspoon es conocida por su aparición en series como 'Big Little Lies', pero antes de eso interpretó a la hermana pequeña de Rachel, Jill, en 'Friends', en donde, al igual que su hermana, Jill se ha ido de casa porque su padre le ha cortado el crédito al derrochar demasiado y ha decidido independizarse y salir adelante por su cuenta.