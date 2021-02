Todas nuestras parejas pasan por un estado de crisis. Maxi y Lola no pasan por su mejor momento. Ambos estan nerviosos por saber si van a ser padres o no. Mamén en cambio busca una relación abierta, no quiere ataduras. El poco trato de Mamén acaba con Marc. Cristina y Jesús cada vez parecen menos una pareja.

Maxi y Lola no van a ser padres, pero esta noticia despierta la inquietud de Lola de ser mamá, le propone que sean padres, gastandole una bromilla a Maxi.

Mamén da puerta a su chico, aunque arrepentida decide pedirle una segunda opotunidad, la pareja se reconcilia, pero... Marc no es el que era hace seis años, ahora mismo él ya está casado. Quien realmente resulta preocupado es Jesús, su novia se ha vuelto una solidaria y ha acogido a un mendigo en la casa de la pareja.

Todas las parejas atraviesan por crisis, ¿tendrá esto solución?

A Maxi y Lola se les está quitando las ganas de ser papás con el sobrino de Maxi. Mamén y Marc son como el perro y el gato. Marc y su novia vacilan a la inocente de Mamén. Mientras tanto Jesús y Cristina no saben cómo deshacerse del mendiguillo.Las parejas de Impares consiguen afontar sus crisis con la sinceridad. Cristina y Jesús se despiden del mendigo, Mamén aclara sus ideas y Maxi y Lola descartan la idea de ser papás.