Llega a Neox una zombie con hambre de justicia

Los zombies se instalan en Neox de la mano del gran estreno en abierto de 'iZombie'. El canal de Atresmedia TV comienza el mes de abril ofreciendo el inicio de la primera temporada este martes 2, en prime time. La búsqueda de Liv, una zombie con mucha hambre de justicia, se podrá ver a partir de las 22:30 horas.

'iZombie', basada en el carácter creado por Vértigo DC Comics, ha conseguido una vida televisiva gracias a las productoras ejecutivas de 'Veronica Mars', que se han encargado de este proyecto de Warner. La ficción está protagonizada por Rose McIver ('Masters of Sex'), Malcolm Goodwin ('Breakout Kings'), Rahul Kohli, Robert Buckley ('One Tree Hill'), David Anders ('Alias', 'The Vampire Diaries') y Aly Michalka ('Hellcats').

Neox emitirá mañana, entre otros, los siguientes capítulos: 'Piloto', 'Unos sesos por caridad', 'El mundo de Blaine', 'Vive y deja a Clive' y 'El vuelo de los muertos vivientes'.

Conoce a Liv, la protagonista de 'iZombie'

¿Qué es lo peor que te puede pasar?, ¿qué te parece una horda inexplicable de zombis seguida del repentino deseo de comer? Esto es lo que debió de pensar Liv (Rose McIver) cuando fue consciente de que su vida perfecta y planificada se destruía. Tenía una prometedora carrera como residente médica, una relación estable con planes de futuro… hasta que se convierte en una zombie.

Una fatídica fiesta provoca que, a partir de una invasión de zombis, se quede atrapada en un estado medio vivo y no muerto. Su nuevo estado provoca una sacudida en todo su entorno, que se acrecienta al descubrir que su hambre voraz solo se sacia con cerebros humanos, lo único que, además, le permite mantener su humanidad

Su nueva alimentación genera en Liv unas sensaciones nunca experimentadas y unos efectos secundarios muy particulares: con cada cerebro que consume, experimenta recuerdos del ser humano al que perteneció que incluye, en ocasiones, pistas sobre cómo fueron asesinados. Al descubrirlos se unirá al lado de la justicia junto al detective Clive Babineaux (Malcolm Goodwin) y a su compañero en la morgue Ravi (Rahul Kohli), el único que conoce su secreto, y así callar las voces de su cabeza