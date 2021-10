Bart y Lisa acaban en el infierno mientras Homer se vuelve loco por las chuches de Halloween

En una de esas historias Bart y Lisa abren un portal y acaban en el infierno. Es un lugar muy especial y allí se encuentran con muchos de los personajes que les acompañan en la tierra. En el infierno; Bart se encuentra en su salsa y parece el más listo de todos, pues sus gamberradas de la tierra son muy populares y reconocidas en el infierno. Por su parte, Lisa descubre que puede ser popular y eso la lleva a otro nivel.

Homer tiene un dilema. Le ha prometido a Marge llevar las golosinas de Halloween a las tropas en el extranjero. Una manera de solidarizarse con ellos y de paso evitar los numerosos problemas dentales de sus hijos. Sin embargo, cuando Homer coge el coche para donar las chuches, algo dentro de él se lo impide y, sin decir nada a nadie, se marcha aun lugar apartado en las montañas para comerse él solito todos los caramelos. Sin embargo, algo sale mal y queda atrapado. La solución de Homer es diabólica.

En una historia de Halloween en Los Simpson no puede faltar la presencia del actor secundario Bob, el mayor enemigo de Bart en el mundo. Bob lleva toda la vida intentando asesinar a Bart y por fin lo consigue. Es su gran venganza y su mejor momento. Además, no se conforma con matarlo una vez, no. Idea una máquina diabólica para resucitarle y matar a Bart todas las veces que quiera. Hasta que se presentan en su casa Homer, Marge, Maggie y Lisa.