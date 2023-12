El guiño de Los Simpson a una popular canción de Taylor Swift

En los capítulos de Los Simpson es habitual encontrar referencias a personajes famosos, películas conocidas o situaciones populares. En esta ocasión, vemos a Homer metido en un lío cuando, inocentemente, critica a Ashlee Starling, una cantante muy famosa después de que no pudiera ver un partido de béisbol.

El pobre Homer es atacado sin piedad no sólo por los seguidores de esta cantante, sino también traicionado por su propia mujer, Marge, que se ha hecho muy amiga de Ashlee Starling, la popular cantante y autora de The way you was. Esta canción es un guiño de la serie a la popular tema de Taylos Swift All too well.