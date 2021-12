Lisa decide no ir a la universidad y acaba llegando al Gobierno

Los Simpson entran en una tienda de magia en busca de una regalo para Lisa, cuando el dependiente les ofrece leerles las cartas. Según su criterio, Bart se convertirá en un chico bueno, Homer dejará de beber y Marge y Lisa tendrán una bronca monumental debido a que la única Simpson con posibilidades de ir a la universidad no lo hará.

Lisa lleva toda la vida intentando ser la estudiante y la hija ideal, cuando cumple los 17 años llega el momento de decidir a qué universidad irá. Para sorpresa de todos Lisa decide no ir y , siguiendo el consejo de Ned Flanders, decide empezar a trabajar. Su primer empleo será en un local de comida rápida, una experiencia totalmente desastrosa para Lisa, aunque le ayudará a descubrir que lo que realmente quiere hacer es enseñar a aquellos a los que el sistema educativo ha marginado. ¿Quieres saber hasta dónde llegará Lisa gracias a no ir a la universidad? Pues no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.