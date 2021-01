En Halloween los Simpson no podían dejar de homenajear las predicciones mayas sobre el fin del mundo. Según se comentó en su momento, los mayas anunciaron que el fin del mundo se produciría en el año 2012 y claro, tenían que hacer algún sacrificio humano para evitar ese cataclismo. Pero, con Homer de por medio las cosas no salieron como ellos esperaban y sacrificaron a la persona equivocada. Ya no se podía parar el fin del mundo.

Drácula, la Momia, Frankeinstein o el Hombre Lobo se sienten cómodos en una noche como la de Halloween. Es el único momento del año en el que pueden salir a la calle con total normalidad. En 'La casa-árbol del terror XX' estos clásicos del miedo se meten en un lío de faldas, cómo no en casa de Homer, cuando sus mueres aparecen por sorpresa y les descubren flirteando con las hermanas de Marge.

En plena ola de productos sanos y naturales, Marge decide que ya está bien de regalar 'chuches' azucaradas y que en esta edición de Halloween va a estar llena de productos ecológicos. Es una malísima noticia para Homer que decide 'apropiarse' de las chuches de sus hijos y marcharse lejos a comerlas donde nadie le critique. Se siente como que todo el mundo le vigila, sufre un montón de penalidades, pero acaba llegando a un lugar solitario donde disfrutar de todos esos dulces.

Homenajes a figuras míticas del terror son una constante en los capítulos especiales de Halloween de Los Simpson. Peter Grimes, por ejemplo es uno de los que aparecen en este cominezo de 'La casa-árbol del terror XXVII'. Con una estética de dibujos animados de otras décadas, los Simpson empiezan este capítulo de manera cruel y terrorífica.