Moe es expulsado de la sociedad secreta de los barmans

El Confidencial es una especie de club en la que todos los barmans pueden desahogarse, es un bar en el que se escucha a los que normalmente escuchan. Moe, como otros tantos barmans, forma parte de él y debe cumplir sus normas: no hablar de la sociedad, no contar los secretos de otros barmans y no beber con sus clientes.

Bart ha ganado en un concurso un tequila carísimo y Homer lo lleva al bar, donde convence a Moe para que beba con ellos. Con la borrachera a Moe se le suelta la lengua e infringe unas cuantas normas de El Confidencial. Como consecuencia, Moe tiene que abandonar su puesto de barman y, lo que es peor, los clientes habituales de su bar serán "expulsados", lo que quiere decir que no podrán consumir alcohol nunca más...

Si quieres ver que estragos ha causado la abstinencia en los clientes habituales de Moe, incluido Homer, reproduce el vídeo que encabeza esta noticia.