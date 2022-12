Segundo intento de estafa a Abraham, esta vez con Lisa

Está vez intentan estafar otra vez a Abraham tras la estafa que hicieron con Bart. El estafador empieza a pedir que abone la fianza de manera insistente. Por otro lado, Bart y Lisa empiezan a grabar la conversación para después pasar la llamada por un programa de análisis de voz y sacar información del estafador. Lisa localiza cual ha sido la dirección desde donde se ha producido la llamada y van en busca de los 10.000 dólares que le estafaron.

Homer quiere recuperar la herencia de la manera que sea. No se trata de 50 dólares sino de cantidades mucho mayores. Cuando llegan a la dirección, se encuentran con muchísimos estafadores. Los teleoperadores tramposos no pueden hacerles nada porque son empleados que lo hacen a cambio de un salario especial y la policía no puede hacerles nada.