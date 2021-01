Es único e irrepetible. Cameron Tucker, el 'payaso' imprescindible en 'Modern family'

Cam organiza el baile de primavera del colegio y ha tenido un pequeño problema con el baile de profesores. Pensaba que uno de ellos iba a hacerlo fatal y que lo iba a dejar en evidencia pero no ha sido del todo cierto. Cameron ha tenido que tomar medidas en el asunto.

Cam prepara una presentación para sus alumnos sobre sus metas futuras y, a su vez, también tiene que lidiar con un abusón en la escuela. El Director Brown ha encontrado en él justo lo que estaba buscando y lo ha nombrado subdirector permanente.

Durante un retiro para hacer Yoga, Cam descubre que justo al lado entrenan los Royals de Kansas. Él es un fan acérrimo e intenta buscar un momento para escaparse y ver sus entrenamientos. Eso sí, debe procurar que Mitch no se entere.

Mitchell y Cam se han tenido que marchar de una cena porque Lily se ha puesto mala. El caso es que el aparcacoches les ha dado un coche que no es el suyo y no se dan cuenta hasta que no pasa un largo rato. Cam cree que van a tener problemas por robar un coche

Todos los años Pepper, el amigo de Cam y Mitch que organiza eventos, realiza una fiesta temática en su casa. Sin embargo, ni a Cam ni a Mitchell les apetece ir y buscan la excusa de un reciente terremoto para no asistir. Al final no pueden evitarlo e intentan ser sinceros con Pepper.