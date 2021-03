Más información Bonnie descubre con sorpresa la nueva adquisición de Adam

La carta de bebidas del bar de Adam tiene apenas dos recetas sin alcohol y para una ex alcohólica como Bonnie resulta muy difícil acudir al bar de su marido y no poderse tomar algo que no la perjudique. Por eso, ha decidido llevar la iniciativa y se ha puesto a preparar bebidas sin alcohol para que Adam las pruebe y las incluya en la carta.