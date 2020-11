Más información Conoce a los empleados de 'Superstore', la nueva comedia de Neox

El primer día de Jonah Simms en el supermercado Nube 9 no está siendo como él imaginaba. Parece que cada cosa que ha intentado, lo ha hecho mal. Por eso, decide intentar arreglarlo con la supervisora. Lo que ocurre es que a Jonah no se le da demasiado bien. Ramona, que en realidad se llama Amy, escucha con atención sus explicaciones, pero Jonah no da con la tecla.