El asesino más querido de 'Assassin's Creed' estaría rumbo a 'Fortnite'

Las skins son uno de los platos fuertes de 'Fortnite'. Por el battle royale de Epic Games han pasado todo tipo de personajes de videojuegos, pero también del cine e incluso celebrities. El título no para y muy pronto podría sumar uno de los protagonistas más queridos del mundo de 'Assassin's Creed'.

Tal y como ha destacado la cuenta Fortnite News, especializada en la filtración de noticias referentes al videojuego, Ezio Auditore podría convertirse en el próximo personaje del videojuego de Epic. Lo encontraríamos ataviado tanto con el traje al completo, como con la cabeza descubierta.

La información ha sido extraída de los datos del último parche que ha recibido 'Fortnite'. En ellos podemos ver no sólo las skins del personaje, sino también algunas de las animaciones del mismo. Por ahora, Epic Games no se ha pronunciado al respecto aunque no sería extraño que en próximos días confirmaran la noticia.

Ezio Auditore, protagonista de 'Assassin's Creed 2' es uno de los personajes más queridos de los videojuegos, y uno de los juegos mejor valorados por los fans de la marca. Sus aventuras en PS3, PC y Xbox 360 causaron furor llevando a un rotundo éxito a la marca.