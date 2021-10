Cloud9 a punto de cerrar su pase al Main Event de los Worlds

El segundo día de enfrentamientos de los Worlds 2021 ha dejado un gran cambio en la clasificación de los equipos del Play-In, que se mantienen en la lucha por las últimas plazas para el evento principal que se disputará la semana que viene.

La primera jornada estuvo marcada por un Galatasary Esports que daba la sorpresa en la primera jornada al firmar un inicio perfecto en el que sumaba dos victorias consecutivas imponiéndose a Beyond Gaming en el sexto partido del día.

Los chicos de Turquía fueron capaces de ponerse a la cabeza del Grupo B en la inauguración del torneo, pero el segundo día de enfrentamientos ha dejado una sensación muy distinta del Galatasaray Esports. Sus dos derrotas consecutivas le han dejado en una tercera posición muy complicada al no tener más encuentros. Los turcos mantienen sus esperanzas para llegar a las finales, pero ahora no dependen de ellos mismos y deben esperar la derrota de Beyond en la última jornada o esperar a la fase de desempates.

La gran sorpresa del Grupo B la han dado los chicos de Cloud9. El conjunto norteamericano, que venían de ganar su único encuentro en la primera jornada, ha demostrado todo su potencial en el día de ayer al ganar dos encuentros seguidos que les permiten luchar por la primera posición del cuadro.

Su primer encuentro ante Beyond Gaming estuvo marcado por un inicio muy reñido en el que ambos clubes comenzaron buscando los enfrentamientos desde el primer momento y disputando cada uno de los objetivos.

El conjunto americano fue capaz de tomar el control de la calle inferior para adelantarse en la carrera por el Alma y romper el encuentro en una teamfight en la que se hacían con el buff del Nashor para limpiar todas las torretas exteriores.

Tras hacerse con el buff del segundo objetivo, los chicos de Cloud9 obtenían un Alma Infernal con la que romper el encuentro totalmente y cerrar el partido para sumar su segunda victoria en la fase grupal.

El partidazo de la jornada enfrentó a Cloud9 y Galatasay Esports en un encuentro que demostró el gran nivel al que se encuentran los americanos. Este encuentro estuvo marcado por el dominio de un Cloud9 que disputaba un gran early game con el que obtener una importante ventaja que supieron aprovechar el resto del encuentro.

El conjunto turco apostó por los dragones como una win condition, pero la ventaja de los americanos les permitió cortar ese posible Alma para romper el encuentro y hacerse con el buff de un Nashor que les permitió cerrar el encuentro para sumar su tercera victoria y mantenerse en la lucha por el liderato.

Los chicos de Cloud9 consiguieron una importante ventaja al mantenerse invictos en el Grupo B, al contar con un enfrentamiento menos que disputarán este jueves y que les puede servir para asegurar su pase al Main Event si consiguen ganar el encuentro y cerrar la fase de grupos como los líderes invictos.

En lo referente al Grupo A, los chicos de LNG también cuenta con un partido menos que Hanwha Life. El conjunto chino mantiene sus opciones para avanzar como primeros de grupo s consiguen vencer a Infinity esta tarde en el tercer día de los Worlds 2021.