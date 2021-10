DuaLL: “Movistar Riders aspira en 2022 a dar palizas al equipo de Ibai”

Jugar a League of Legends se ha convertido en un esport de culto y muchos jugadores amateurs sueñan con convertirse en las referencias del sector.

El título de Riot Games es uno de los juegos que más amor y odio despierta entre los fans y el llegar a convertirse en profesional depende de dos valores fundamentales: coordinación y habilidad. Una de las posiciones más difíciles de manejar es la support, quien tiene que ser capaz de defender al carry y colaborar porque las kills lleguen a lo largo de la Grieta del Invocador.

DuaLL, jugador de Movistar Riders, es uno de los jugadores referencia en esta posición en la Superliga. Su certeza a la hora de poner el pecho, defender a su roster y ser elemento clave en las teamfights han hecho que esté en uno de los momentos más álgidos de su carrera.

A la hora de hablar de su rol, no quiere ponerse la medalla del más defensivo ya que a su llegada a Movistar Riders, los roles ya estaban definidos, así como las capitanías, por lo que “gracias a un reparto mayor de estas funciones, Maxlore y xKezuke han podido jugar más a su rollo”.

El trabajo de esta última Superliga ha dejado unas sensaciones muy positivas. Durante todo el año, los jinetes han tenido que aprender a buscar las sinergias entre ellos y el mejor de los resultados se ha visto en el segundo Split donde el roster ha dado un paso al frente de cara a conquistar la temporada regular.

No obstante, DuaLL se siente aún más positivo para la próxima campaña: “Tuvimos mala suerte en los mejores de 5, bien fuera por falta de preparación o por cualquier otra cosa que pudo pasar, pero bueno no pudo ser, aunque confío en mis muchachos para ser uno de los equipos top de las ligas regionales”.

Sobre este mismo tema, el support de los jinetes no considera que haya una diferencia abismal entre los jugadores rookie de su plantilla y los veteranos: “Creo que hay un 50-50. No sólo en consideración a la veteranía o no que tengamos nosotros, sino también en la influencia del staff técnico que ha logrado que trabajemos como un grupo sólido”.

Respecto al ámbito internacional, el European Masters es un escenario que se les deja la espinita clavada por el resultado contra Fnatic Rising: “Lo bueno que saco del partido es que al menos perdimos contra uno de los equipos finalistas y contra un jugador mundialista (Bean). Tampoco sabría decirte si fue mala suerte, si nos falló algo o qué fue exactamente. Lo que puedo prometer ahora es que en la Iberian Cup iremos a por todo”.

Una de las cosas que tiene claro DuaLL es el club en el que está. Su aspiración a conquistarlo todo no le quita la humildad con la que nos contestó. Ahora bien, como buen conocedor de su club, sabe que Vodafone Giants es uno de los rivales acérrimos de los jinetes y la posibilidad de revancha en los knockout finales de la Iberian Cup está ahí: “Hay ganas de revancha contra Vodafone Giants. Es otra espinita que tenemos, así que si podemos matar dos pájaros de un tiro (mejorar en los mejores de 5 y vencer a los gigantes) mejor que mejor”.

Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa ha sido la próxima edición de la Superliga. En esto, DuaLL sabe perfectamente cuál es su aspiración de cara a la siguiente campaña: “Movistar Riders aspira en 2022 a dar palizas al equipo de Ibai” y añade: “yo creo que es un mix entre ser el equipo a batir y querer ganar al equipo millonario. Todos sabemos que Ibai tiene mucha repercusión y darles una palicita nos dará renombre, aunque de aquí a 2022 pueden pasar mil cosas y aún el mercado de fichajes está muy pantanoso; entonces no sé decirte ni qué roster tienen ni el que tendremos nosotros”.

Por último, la pregunta sobre la LEC era necesaria y por la parte que le toca no duda en soñar con llegar a la liga franquiciada: “Estaba hablado que Riders iba a subir a LEC, aunque finalmente no pasó. Pese a ello, la organización tiene proyección de estar ahí. Respecto a mí, siempre lo he intentado, siempre quiero estar al tope sino no estaría compitiendo aquí y mi meta es primero subir a LEC y segundo llegar a los Worlds. No obstante, si no llego a eso al menos recapitular y ver que yo en mi pasado he dado todo para estar ahí, aunque no haya podido dar más y tengo que estar contento con mi resultado”.

Con este cierre, el support deja claro que su mirada está puesta en aspirar a más. Por el momento, el camino pasa por Riders donde sigue consagrándose como uno de los mejores en su posición.