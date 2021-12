DUX Gaming se pone en forma para reinar en los esports deportivos

Los deportes son algo que tienen mucho que ver con DUX Gaming. El fútbol, el baloncesto o la fórmula 1 son la apuesta clara de un club de esports que ha encontrado sinergias perfectas entre las competiciones tradicionales y el modo virtual de estas.

2021 ha sido el año en el que los blanquinegros han conquistado de forma contundente una de sus principales designaciones: FIFA.

Neat, Adriman o Gravesen han sido los rivales a batir en la eLaLiga Santander. Sin embargo, el que ha conseguido revalidar la corona de la edición de 2020 ha sido el del Real Valladolid quien ha ganado la competición de su grupo de aplastando a todos en una tablilla donde H1dalgo, JRA o Pepeelbotellu formaban parte de ella.

Pero la gesta no quedó sólo en la competición nacional. El trayecto hacia la clasificación del mundial y el clasificatorio de LATAM estuvo protagonizado por DUX en cada región. Zezinho hizo lo propio para buscar un hueco en la edición de 2022, mientras que meses anteriores Gravesen y Neat se aseguraban una de las 32 plazas de la FIFA e World Cup 2021.

Pero no todo es FIFA en DUX Gaming. En NBA 2K, AveMario ha logrado superar el draft convirtiéndose en el primer español en participar en la NBA 2K League con los Cavs Legion. Además, los blanquinegros firman un hito en su historia con la llegada a ésta competición como el primer equipo europeo en hacerlo.

Por otro lado, la fórmula 1 llegó en verano al club de DjMaRiiO con el aterrizaje de ElReyGuiri como creador de contenido del título racing.

Pero más allá de los trofeos y las competiciones electrónicas, DUX Gaming ha ido escalando en su posición híbrida entre club de esports y de fútbol con su ampliación hacia el equipo femenino de Logroño DUX Logroño en la Liga Iberdrola y el establecimiento de DUX Internacional Madrid en el Grupo I de la Primera División RFEF.

No cabe duda de que el club de Borja Iglesias y Thibaut Courtois sigue dando pasos firmes por su historia. Sin desvincularse del ámbito deportivo digital, la historia que están creando no parece que vaya a desviarse mucho de lo visto hasta ahora.

No obstante, quien sabe si este 2022 podrían aparecer en nuevas competiciones como League of Legends, Rainbow Six o VALORANT.

Por lo pronto, el gran número y la calidad de sus creadores de contenido, la suma de otros perfiles influyentes del entretenimiento y mantener una esencia que apuesta por los valores de la deportividad a lo largo del mundo es lo que está haciendo que su nombre sea el orgullo del sector.