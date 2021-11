España y Portugal se verán las caras en la gran final de la ESL Masters

Counter Strike se mantiene como uno de los videojuegos más destacados dentro del mundo de los deportes electrónicos. El título de Valve ha perdido algo de fuerza en los últimos años, pero la llegada de los eventos internacionales supone un cambio radical para los miles de aficionados que siguen desde cerca a sus equipos favoritos.

La ESL España se encuentra en un momento dulce con la celebración de la gran final de la Temporada 10. La competición entre los mejores equipos de la península se encuentra la fase final del torneo, donde los chicos de Movistar Riders y SAW se verán las caras esta tarde por el título de campeón y el billete que les permita acceder a la ESL Conference.

La competición ibérica ha contado con grandes enfrentamientos y algunas sorpresas debido a la eliminación de algunos de los equipos que partían como favoritos. La fase grupal dividió a los ocho clubes en dos cuadros y se enfrentaron entre sí por una de las cuatro plazas que les permitiría avanzar a los playoffs del torneo.

Esta fase de grupos estuvo marcada por el dominio de SAW y Movistar Riders. Los españoles y portugueses mostraron su superioridad en esta etapa grupal al imponerse sin muchas dificultades en sus respectivos encuentros.

SAW se impuso a los rinocerontes en el partido de apertura por 2:0 y consiguió avanzar hasta el encuentro entre ganadores, donde se vio las caras ante un OFFSET que no pudo cerrar el encuentro en el segundo mapa. Los portugueses se vieron superados por un SAW que firmaba una magnífica remontada al ganar los dos siguientes encuentros y avanzar como primeros de grupo.

Los rinocerontes vencieron a los aliens en el partido de apertura y llegaron al decider para luchar por la segunda posición, pero toparon con OFFSET que cerraba la eliminatoria en el tercer mapa para cerrar el cuadro del primer grupo.

En lo referente a Movistar Riders, los jinetes mostraron su potencial en el Grupo B de la ESL Masters. El conjunto español se impuso sin dificultades a los chicos de eXploit en un encuentro que cerraban por la vía rápida al poner el 2:0 en el marcador.

El encuentro entre ganadores enfrentó a GTZ Bulls y Movistar Riders en una serie que volvió a demostrar el potencial de los españoles. El conjunto madrileño volvió a cerrar la eliminatoria por 2:0 para asegurarse su plaza en las finales del torneo y avanzar como primeros de grupo seguidos por GTZ.

La fase final mantuvo la tónica de la primera etapa. Los chicos de Movistar Riders y SAW volvieron a imponerse sin dificultades en sus respectivos encuentros para llegar a la gran final que se disputará este viernes en Barcelona.

La ESL Masters vuelve con una final presencial que tendrá lugar en Barcelona y que enfrentará a españoles y portugueses por el título de campeón y una plaza para la ESL Pro League Conference, un clasificatorio previo que permitirá llegar a los mejores equipos a una de las ligas más importantes de Counter Strike del mundo.