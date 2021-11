FaZe Clan mantiene la hegemonía de Brasil en el Six Major

El Six Major de Suecia pone el broche de oro al año competitivo de Rainbow Six. Durante los brackets finales, los equipos brasileños han hecho y deshecho a su antojo los partidos de cuartos y semifinales dando como resultado una final verdigualda.

FaZe y Ninjas in Pyjamas confirmaron que 2021 ha sido el año en que Brasil ha dominado la escena competitiva de Rainbow Six. Desde aquel Six Invitational en mayo en el que Ninjas in Pyjamas se hacían con el título, pasando por el Major de México que levantó Team oNe; llegaba el turno de que FaZe fuese el tercer equipo que cerró el curso a ritmo de samba.

Para tristeza de los fans de la EUL, BDS y Rogue (que fueron los que pasaron a la fase final) cayeron ante FaZe en cuartos de final y NiP en semifinales, respectivamente y sin poder rascar un set a su favor.

Bajo esto, la Gran Final entre ambos se convirtió en un derbi brasileño que se apuró hasta el último mapa.

El primer golpe lo daba el conjunto de Cyber en Coastline. El push de los de FaZe zanjó el partido en apenas 8 rondas con un 1:7 que dejaba claro cual iba a ser el modus operandi de estos: rushear cada rincón y tener una defensa muy bien definida.

Sin embargo, por mucho que se traigan los deberes aprendidos de casa y tengas claro qué es lo que quieres hacer en un partido de esta talla, un rival de tu misma liga y que encima sabe de qué pie cojeas, te puede poner en serios aprietos.

Esto fue lo que pasó y la remontada de Ninjas in Pyjamas se materializó en los dos siguientes sets donde Julio y Kamikaze pusieron las balas para frenar a FaZe. Además, el overtime del segundo encuentro dejó claro que NiP no quería dejarse nada y éste se dilató hasta la ronda 20 poniendo un 11:9 en el empate y un 7:4 para ponerse por delante.

Con esta ventaja, los ninjas pecaron de confianza y tener un marcador ventajoso. Esto lo aprovecho el que fue el MVP del partido, Cyber, coronando al equipo y remontando la final hasta poner el 2:3 en apenas 10 rondas que se jugaron en cada set. El doble 3:7 en Bank y Kafe les dio martillo y el título de campeón esta última Six Major.

Tal y como veníamos comentando líneas atrás, Brasil ha sido el equipo que ha pintado con sus colores la competición internacional de Rainbow Six. Esto abre el debate sobre el estado de forma del resto de ligas continentales y, en especial, cómo está siendo el trabajo que han escogido en el país carioca.

Todas estas preguntas tratarán de buscar una alternativa para ver si Brasil sigue siendo el rey de midas del título de Ubisoft o si 2022 guarda otro destino para el futuro campeón.