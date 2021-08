Fnatic y Rogue se la juegan en la LEC

League of Legends se encuentra en un momento decisivo debido a la finalización de la mayoría de las ligas internacionales en las que los equipos se están jugando el pase al Mundial de League of Legends.

La competición por excelencia dentro de los deportes electrónicos parece estar cada vez más cercana y no solo a las fechas, sino que la organización ha anunciado un cambio de sede a Europa para que los equipos tengan menos problemas a la hora de moverse y, no pase como en anteriores ediciones donde algunos clubes no podían asistir al lugar del evento.

La máxima competición europea se encuentra inmersa en unos Playoffs de lo más emocionantes que se terminarán este domingo cuando se celebre la gran final del Summer Split.

La temporada regular ha sido una de las más emocionantes debido a la gran igualdad que ha habido durante toda la temporada. Los chicos de Rogue lograron demostrar su potencial en la última semana proclamándose campeones de la fase regular con trece victorias.

La fase de Playoffs reunió a los seis mejores en unas finales con un formato de doble eliminación que dejó un cuadro de la siguiente forma:

Rogue

Misfits Gaming

MAD Lions Madrid

G2 Esports

Fnatic

Team Vitality

Estos seis equipos se han embarcado en unas finales muy reñidas en las que los leones han logrado imponer si juego y llegar a la final por la vía rápida. Los chicos de MAD Lions no tuvieron muchas dificultades para deshacerse de G2 Esports en la primera ronda de Playoffs y, tras vencer a Rogue en la final del cuadro superior, los leones conseguían la primera plaza para la gran final de este domingo.

El cuadro inferior ha estado marcado por los grandes enfrentamientos y algunas de las sorpresas más importantes de esta temporada. Los chicos de Fnatic, que comenzaban en este cuadro al haber quedado entre las dos últimas plazas, han impuesto su juego durante varias rondas y aspiran a llegar a la gran final.

Tras vencer a los conejos, los chicos de Fnatic vencieron a G2 esports en un encuentro que les permitía conseguir su plaza de cara a los Worlds y dejar a los samuráis por primera vez fuera del torneo más importante de League of Legends en el mundo.

Los chicos de G2 Esports, que habían disputado una buena temporada, no fueron capaces de vencer a Fnatic en un encuentro de lo más igualado que se decidió en el quinto mapa de la serie.

La victoria de Fnatic les permitió avanzar a la final del cuadro inferior, donde se verán las caras ante Rogue que caía en la final ante los leones. Esta serie al mejor de cinco se disputará este mismo sábado a partir de las 17:00 horas y enfrentará a dos equipos muy similares en varios aspectos.

Las predicciones se han quedado muy igualadas ya que en la fase regular el primer enfrentamiento se decantó a favor de Fnatic mientras que en la vuelta los chicos de Rogue ponían las tablas en el marcador.

Sea cual se el resultado, el ganador conseguirá una plaza para la gran final de la LEC que se disputará el domingo por la tarde. Los chicos de MAD Lions llevan días esperando este enfrentamiento y no han parado de practicar para mejorar su estrategia y volver a hacer historia en la LEC.

Es importante destacar que los tres equipos que quedan en estos Playoffs son los tres que han conseguido su billete para un Mundial que ha cambiado su sede y que se celebrará en Europa para facilitar a los equipos su desplazamiento.