Dota 2 vs League of Legends: ¿En qué se diferencian los reyes del género MOBA?

Millones de jugadores diariamente, estadios repletos de espectadores que quieren presencia la final del mundo y un largo etcétera de logros convierten a League of Legends y Dota 2 en dos de los títulos más jugados en el mundo. A pesar de compartir género, MOBA, ambos juegos cuentan con claras diferencias.

Si ambos títulos te han llamado la atención, pero no sabes por dónde empezar tenemos la solución perfecta para ti: exponer punto por punto todas y cada una de las diferencias entre Dota 2 y LoL.

Campeones

DOTA 2 | Valve

Los verdaderos protagonistas de los MOBA: sus campeones. Estos son los personajes seleccionables por los jugadores, divididos generalmente en roles y contando con diversas habilidades a utilizar durante la partida.

Existen un total de 122 personajes en Dota 2; mientras que en League of Legends, denominados héroes, hay un total de 159. Mientras que en Dota 2 tenemos todos los campeones desbloqueados y listos para utilizar desde el principio, en League of Legends deberemos de ir desbloqueándolos poco a poco. Otro aspecto que salta a la vista es una vez comenzamos a jugar con ellos. Los héroes de League of Legends son mucho más complejos de dominar que los campeones de Dota 2.

Roles

League of Legends: Wild Rift | Riot Games

Este es otro aspecto fundamental de todo MOBA que se precie; aunque Dota 2 no termina de implementar del todo esta faceta. En el juego de Valve será necesario tener un personaje carry y uno de apoyo, pero poco más.

Por el contrario, en League of Legends será necesario tener unos roles muy definidos. En la línea superior del mapa se colocará el personaje de mayor defensa; en mid lo hará el personaje con mayor daño, mientras que en la línea inferior harán lo propio los héroes de apoyo y daño a distancia. El personaje jungla se encargará de estar aquí y allí, ayudando donde sea necesario.

Jugabilidad

League of Legends | Riot

Es el tema más delicado de todos, así que trataremos de ser lo más breves y directos posibles. League of Legends ofrece partidas mucho más cortas que Dota 2. Un aspecto debido, principalmente, a las dimensiones del mapa (mucho más reducidas) y una jugabilidad más directa y ágil.

Dota 2 es todo lo contrario. No sólo el mapa dobla casi en tamaño a la Grieta del Invocador, sino que además el ritmo de juego se siente también mucho más lento. Ni qué decir tiene la duración de las partidas, que pueden extenderse en torno a una hora de juego (o más). Casi nada.

Dificultad

DOTA 2 | Valve

Llegamos al punto que más interesará a los que quieran adentrarse en cualquiera de los MOBA: ¿cuál es más difícil para comenzar? Siendo sinceros, y a pesar de la complejidad de sus héroes, League of Legends es mucho más sencillo si vas a comenzar a jugar desde cero.

Dota 2 puede ser un muro infranqueable si nunca has jugado a un MOBA, por lo que LoL es una grandísima puerta de entrada (y en la que quedarte una vez dominado). El juego de Valve suele ser muy confuso para los recién llegados, sin apenas tutoriales y unas actualizaciones que, en ocasiones, te obligan a reaprender los conceptos ya interiorizados.