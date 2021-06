Gambit a la conquista de otra IEM

La IEM vuelve como el rival directo del VCT de VALORANT. CSGO está pasando por un momento histórico donde está intentando redescubrirse, redimir a algunos de los tramposos que hayan pagado su condena y volver a recuperar su corona del mejor shooter del mundo.

Para ello la Intel Extreme Masters (IEM) es el escenario perfecto para demostrar que los equipos, organización y juego del de VALVE están a la misma altura que el recién llegado.

Divididos en dos grupos y con un upper bracket y lower bracket, los 16 mejores equipos del mundo tratarán de certificar su juego y es que en este tipo de eventos nadie parte como favorito, o eso parece.

El Grupo A ha dado la sorpresa y Gambit ha caído al loser bracket tras un inconmesurable partido de Team Vitality. Las avispas parece que siguen teniendo ese estilo variante en el que unos torneos parecen los invencibles mientras que, en otros, papel mojado. Otro de los que se prevé que ha vuelto a la senda de la victoria es G2. Los samuráis han superado a Extra Salt y FunPlus Phoenix sin mucho problema. El buen hacer de los de huNter los ha metido en la final y ahora queda conocer si irán de cabeza a las semifinales de los playoffs o lo harán las avispas. En el caso de Gambit, cayó al lower bracket y esto que, a priori, podía ser un suplicio de remar a contracorriente. Sin embargo, las cosas le han funcionado bien incluso teniendo delante a Astralis, equipo que recordamos perdió a dev1ce yéndose a uno de los rivales que más papeletas tiene para meterse de igual forma en los playoffs: Ninjas in Pyjamas.

Completxity y Gambit medirán sus fuerzas por conseguir una de estas uniéndose a Vitality y G2. De esta forma los equipos del grupo A ya esperan a los del B quedando pendientes los resultados de las semifinales y final del lower bracket.

En contra parte, Evil Geniuses y OG han avanzado a los playoffs tras superar un bracket difícil. Heroic, NIP, Fnatic y Virtus.Pro han caído al foso a primera de cambio dejando al roster mixto y al europeo a la espera del tercer miembro. Los osos rusos aún deben cerrar su clasificación (de salir todo bien) ante Team Spirit. En un breve análisis, no es uno de los rivales más difícil que podía habérsele puesto enfrente. El peor de los casos está al otro lado del bracket donde dos favoritos se enfrentan al todo o nada. Heroic y Ninjas in Pyjamas tendrán que acordar quien es más merecedor de avanzar a la siguiente fase. Ambos equipos tienen las condiciones y habilidad suficiente para proseguir en el torneo. No obstante, todos no pueden pasar y sólo el mejor se las verá contra el vencedor de Virtus.Pro contra Team Spirit.

Con todo aún por decidirse, el mejor de los resultados para la competición sería que volviese a recuperar espectadores. Las últimas ediciones no han sido las más seguidas y es que tanto el viejo formato que siguen, así como la falta de financiación de VALVE porque salgan adelante éstas han hecho que los fans estén perdiendo interés en ella. Veremos que acaba ocurriendo al final y cuál habrá sido el partido más seguido.