Goorgo: “YouTube se está convirtiendo en el vertedero de contenido de Twitch”

Team Heretics ha puesto patas arriba el mundo de los esports. La llegada de su nuevo Hub ha hecho que los creadores de contenido del club puedan tener un espacio donde conectar presencialmente con los fans. Uno de los grandes artífices para que este proyecto haya salido adelante es Goorgo, uno de los mandatarios y creador de contenido más popular de los herejes.

“Los primeros años fueron por hobby con los diferentes Call of Duty de por aquel entonces. Digamos que pertenezco a una segunda generación de youtubers como Grefg, Ampeter, Vicens, Agustín… y un poco en la línea de la primera, intentar aprender de ellos y poco a poco evolucionando a una faceta más seria”. De esta forma define cómo fue su aterrizaje dentro de lo que significa ser youtuber desde los más primeros comienzos en donde reconoce que tan sólo era un niño que quería hacer algo diferente.

Tanto él como el resto de compañeros del equipo han apostado más por el género de los shooters cómo uno de los más practicados por el club. Esta influencia no ha pasado desapercibida dentro de los herejes que han puesto como piedra elemental de su proyecto este tipo de juegos: “La creación del club vino a raíz del fanatismo por Call of Duty. Al final yo veía mucho a FaZe, mucho a Optik porque eran clubes de CoD puro y me encantaba el rollo que desprendían. Por eso, cuando salió el Black Ops III (que fue el juego al que más horas le eché), a partir de ahí, (como ya tenía mi visibilidad en YouTube) me planteé el traer lo que veía en Estados Unidos aquí a España”.

La pandemia ha hecho estragos en los deportes electrónicos dejando la presencialidad a un lado. Sin embargo, las cosas empiezan a normalizarse de nuevo y se vuelve a la escena. Heretics se ha antepuesto a la reapertura de los eventos y su espacio Heretics Hub toma protagonismo en el Centro Comercial X-Madrid (Alcorcón) con el fin de que el fan tenga un sitio donde poder ver de primera mano a sus ídolos: “La gente nos dice que siempre salen muchas cosas, pero si de verdad vieran todo lo que no sale… la clave es seguir e intentarlo constantemente”.

Al ser el CEO de la empresa y uno de los que más comunidad arrastra por su creación de contenido, se hace difícil pensar que hay tiempo para todo, pero Goorgo ha visto un avance que le ha permitido tener “una libertad” mucho mayor: “Cuando empecé a petarlo en YouTube salió adelante Heretics. Habitualmente la carrera de un youtuber es: el nacimiento, el crecer donde hay mucha audiencia (maduración de contenido) y después relajarse. Mi caso no fue así, en cuanto surgí fundé Heretics y he tenido que compaginar esas dos cosas durante estos 5 años que lleva el equipo. Ha habido épocas donde mi labor y energía ha ido mucho más a Heretics, pero ahora tengo la capacidad y la libertad de hacer lo que yo quiera ya que Heretics ha sido un proyecto que ha salido bien por lo que ahora puedo hacerlo como quiera”.

Bien es cierto que Goorgo ha tenido que dar un paso adelante y “madurar antes” ya que la responsabilidad que le implica estar al mando de un club le ha hecho llevar una imagen “un poco más seria”.

Por otro lado, el fundador no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar del debate entre Twitch y YouTube y él lo tiene claro: Twitch gana por goleada: “yo siempre me he considerado youtuber, pero si que es cierto que el contenido fresco la originalidad está en Twitch. Al final como plataforma para el creador, para crear una comunidad, para monetizar un canal y profesionalizar tu labor está siendo mejor Twitch haciéndolo mejor en todo” y añade: “YouTube se está convirtiendo en el vertedero de contenido de Twitch”. Además, incide en que a la hora de descubrir nuevos creadores de contenido o que vuelvan a despuntar como antaño, los proyectos como Marbella Vice hacen que “se descubran antes”.

Los herejes se han visto siempre como uno de los equipos que más han apostado por el trabajo en grupo, la conexión y la unión. Durante los últimos años, si hubiera que hacer foco en alguien en particular es inviable: “Aquí no hay ningún genio y yo, por supuesto, no hago todo. Hay un equipo de 40 personas trabajando en la oficina que sin ellos nada sería posible”.

Por último, Goorgo no ha dejado ningún tema sin responder y cierra la entrevista hablando sobre la competitividad de los clubes. Más allá de lo deportivo, muchas veces, “la guerra está más veces en ver quien cierra a un patrocinador o ‘X’ fichaje que en el partido de VALORANT”.

Mientras los proyectos salgan y los eventos sigan haciéndose como lo hacen en Heretics, no cabe duda de que los deportes electrónicos y el espectáculo que conlleva van a seguir durando muchos más años.