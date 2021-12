G2 Gozen protege el honor de los samuráis

G2 Esports es sinónimo de éxitos, celebraciones y títulos. Sin embargo, 2021 ha sido uno de los años que mayor opacidad han tenido las vitrinas del club de Ocelote.

Pese a comenzar el año con una ilusión y hype por el roster de galácticos que había formado con la llegada de Rekkles, los samuráis no han tenido su mejor temporada en League of Legends.

La LEC se les ha escapado en los dos splits y el mundial ha sido un mero recuerdo desde el sofá de las oficinas de Alemania. El conjunto de Wunder no supo entenderse entre líneas y un MAD Lions que ha tenido la temporada de su vida, más un Fnatic que ha sabido recomponerse con la salida de su tirador han hecho mella hasta tal punto.

En el caso de la designación española, G2 Arctic ha mantenido su tendencia progresista de lo visto en los últimos tiempos. El roster de Supa ha plantado cara en la Superliga y se ha mantenido siempre en la zona noble de la clasificación. Pese a ello, los lobeznos tampoco han conseguido traer ningún título para las vitrinas nazarís y sus designaciones en el MOBA se van de vació.

Donde han tenido bastantes altibajos han sido en los shooters. Empezando por VALORANT, el bronce de los de mixwell en el tercer Stage del VCT Masters de Berlín es lo máximo a lo que han aspirado esta temporada. El mundial aún les queda un poco lejos y más aún con un Acend que se ha llevado todos los honores.

No obstante, el roster femenino de VALORANT ha hecho los deberes y ha traído el primer trofeo a G2. Las chicas de G2 Gozen consiguieron hacerse con el Game Changers Series 3 tras vencer a Guild por 3:1 en la final. El quinteto de zAAz se vistió de oro al conseguir el campeonato europeo perdiendo tan sólo 1 mapa en todos sus partidos.

Aunque haya habido estos altibajos, lo cierto es que la fortuna tampoco ha acompañado a los samuráis en este curso. En CSGO, la medalla de plata tanto en la IEM Masters XVI de Colonia y en la PGL Major de Estocolmo les llegó al tener a un rival como Natus Vincere enfrente. Los de s1mple no tuvieron piedad y cerraron las finales por 0:3 y 0:2, respectivamente.

En el caso de Rainbow Six, los títulos llegaron sólo a primeros de año: Las finales de la EUL de 2020 se las llevaron ante BDS Esports. Sin embargo, los de Kayak no han tenido una temporada muy plácida en el Six Invitational donde no encontraron su mejor versión y fueron perdiendo enteros. Quién sabe si esto fue el detonante, pero en la temporada de 2021 de la EUL no alcanzaron los puestos del Six Major cerrando la temporada como séptimo.

Por último, en Apex Legends y Rocket League, los samuráis pueden sonreír. En el caso del shooter, la JBL Quantum Cup ha sido el trofeo que más ha celebrado Ocelote. En un 2021 que han ido creciendo a más y superándose paulatinamente, los estadounidenses han puesto el nombre de G2 en lo alto del juego de Electronic Arts.

En el caso del juego de coches, los números le han salido y el equipo ha sabido responder entrando entre los 3 mejores equipos de los torneos de mayor nivel. En la RLCS Season X - Spring: NA Major cayeron en la final ante NRG por 2:4, lo volvieron a hacer en semifinales ante ellos en el Championship de Norte América, aunque consiguieron el trofeo en la RLCS 2021-22 - Fall: NA Regional Event 3 - Fall Classic.

2022 será el juez que valore si con un 2021 para reflexionar y ver qué hacer, G2 será capaz de rehacerse, sobre todo, en League of Legends donde era el rey de Europa. Habrá también que esperar para ver si Flakked responde en el nuevo roster y si se consolida como uno de los AD Carries de la LEC.