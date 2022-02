Un jugador de eSports vence al campeón del mundo de F1 Sebastian Vettel

Si hace unas décadas nos preguntan si los jugadores en la categoría de simulación podrían enfrentarse de tú a tú con los mejores pilotos, hubiéramos tenido nuestras dudas; pero este fin de semana hemos salido de dudas.

En Suecia se ha celebrado el evento Race of Champions, coronando al piloto de eSports Lucas Blakeley no sólo como uno de los mejores en su disciplina, sino también en la vida real. Y es que el joven Blake se ha alzado con la 'victoria' por encima de nada más y nada menos que Sebastian Vettel. Sí, el mismo que ha ganado cuatro veces el campeonato del mundo de F1.

Vettel, emparejado con su compañero de F1 Mick Schumacher, se enfrentaban por un puesto a los cuartos de final. Ambos competían contra el equipo eROC All Star, formado por dos jóvenes jugadores de eSports: Jarno Opmeer (campeón de la F1 eSports Pro Series) y una joven promesa, Lucas Blakeley.

Tal y como recogió la propia cuenta de Twitter de Race of Champions, la carrera entre Vettel y Lucas estuvo de lo más reñida; quedando el joven piloto de eROC All Star por encima del alemán por tan solo unas centésimas en los entrenamientos. Una vez llegó el momento de la competición, Mick y Sebastian se impusieron a eROC All Star, aunque no consiguieron pasar de semifinales.

Si bien Vettel habló de las diferencias de este tipo de competiciones en nieve frente a la F1, el piloto alemán fue muy criticado en redes sociales por no hacer mención a la habilidad de los jugadores de eSports en un coche real.