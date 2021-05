Karmine Corp se lleva la primera European Masters de la temporada

La European Masters llega a su fin tras una contienda de infarto entre BT Excel y Karmine Corp. Con el cartel de favorito durante toda la temporada, los franceses llegaron a una final cuyo roster había hecho las maravillas del campeonato y además su midlaner se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del torneo.

Pese a ese favoritismo, a los galos se les atragantó un primer encuentro dominado por Hatrixx y Deadly. Esta dupla formada entre el midlaner y ADC inglés atascó una calle central neutralizando a SAKEN pusheando toda la calle hasta el Nexo. No obstante, la final estuvo muy igualada en este primer golpe y hasta pasados los 40 minutos no terminó de resolverse el encuentro. Tanto en dragones como en farmeo, ninguno de los dos terminaba de despegarse del otro terminando por cerrar el primer round ahogando las líneas francesas que pese a contar con el buffo del Nashor no pudieron defenderse del stompeo inglés.

Tras este varapalo, en el segundo set la pizarra cambió a sabiendas de que no podían permitirse jugar el uno contra uno ante un Excel muy compacto. Por ello, la estrategia pasó a través de ir en bloque y jugar las teamfight con los 5 campeones. Esta propuesta de juego dejó gran protagonismo a SAKEN y xMatty que fueron los más letales de la partida y a Cinkro y Targamas como los mejores asistentes del equipo con 19 y 21 asistencias respectivamente. Esta partida dejó tras de sí una buena tendencia al alza de los galos que querían remontar un partido enfocado a llevarse el título a casa. Como dato destacable, la sangría de kills que se dejaron sobre la Grieta del Invocador alcanzaron las 48 repartidas entre 19 para los ingleses y 29 para Adam y compañía.

Con el 1-1 en el marcador y con las espadas por todo lo alto, la contienda siguió con el viento favorable para KC. El stompeo del tercer encuentro se vio reflejado en el tiempo de juego con un conjunto francés que mantuvo el tipo en las teamfights, pero pese a arriesgar en cierto modo la distancia en cada choque, aseguró más las estructuras permitiéndose así el acecho al Nexo. Con esa apertura y una pizarra muy ofensiva consiguieron remontar el partido adelantándose en el marcador.

El que sería el combate final se alargó ante la buena defensa inglesa. Sin embargo, lo que decantó el título para Karmine fue la solidez del jungla y support franceses que no dejaban entrar a Deadly y los suyos. De este modo y con un control superlativo del río consiguieron mejorar las stats gracias a los dragones infernales que lograron (3) y el de montaña (1) siendo un tren arrollador cada vez que tiraban una de las torres de cada calle.

El 3-1 cerraba el marcador y volvía la hegemonía francesa a Europa. Con este título, AGO Rogue queda relevado por otro equipo francés en el Split primaveral de la European Masters. En 2020 fue LDLC y ahora ese testigo lo recoge Karmine Corp al que toca esperar si en el próximo campeonato seguirá contando con las mismas piezas o el mercado de fichajes pesca en su equipo.