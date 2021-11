Team Surgical Goblin se proclama campeón de la Clash Stars

Clash Royale ha cerrado este domingo la primera edición del nuevo torneo de streamers y jugadores profesionales llamado Clash Stars. Organizado por Bernard Chong y junto con Clash Royale, este torneo ha contado con la participación de algunos de los jugadores profesionales más destacados del momento, youtubers y jugadores amateurs que han formado los 18 equipos del evento.

La competición ha contado con un total de seis grupos en los que se han juntado tres equipos de tres jugadores cada uno: un jugador profesional, un streamer y el jugador amateur ganador de los torneos clasificatorios.

El formato del torneo ha sido un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y ha contado con un primer enfrentamiento de 2 VS. 2 seguido de un duelo directo, un Touchdowdn de 2 VS. 2 y finalmente dos 1 VS. 1 para cerrar cada partido.

Durante los dos primeros días de competición se disputó la primera fase de grupos, en la que los equipos buscaron sumar el máximo de puntos que les permitieses acceder a la fase final que tuvo lugar el domingo.

Los enfrentamientos estuvieron muy igualados y destacó el modo de Touchdown sobre el resto. Este modo no ha tenido una gran aceptación tras su llegada a Clash Royale pero ha triunfado en el torneo gracias a las magníficas jugadas que han realizado los streamers y jugadores profesionales.

Durante el primer día de competición tan solo se jugaron los enfrentamientos del Grupo A y B, mientras que el sábado se jugaron todos los partidos restantes. Tras el cierre de los dos primeros días, los equipos que avanzaron a la fase final del torneo fueron:

Team Surgical Goblin

Team BigSpain

Team SirTag

Team CaueMP

Team Donato

Team Alvaro845

Team Withazk

Gatitos Contadores

Estos ocho finalistas se enfrentaron el domingo en unos Playoffs marcados por el dominio del equipo de Surgical Goblin. El enfrentamiento de cuartos de final ante BigSpain arrancó muy igualado con dos equipos que se repartieron los primeros puntos.

El Touchdown se decantó a favor de los de Surgical, quienes se ponían por delante en el encuentro por primera vez. A partir de ese momento, comenzaron a imponer su juego para poner el 4:1 en el marcador y avanzar a la semifinal del evento junto a Team Donato.

Por el otro lado del cuadro destacaron tanto el equipo de Alvaro845 como el de Withazk, quienes lograban imponerse en sus respectivos encuentros de cuartos de final y verse las caras en un partido que se decantó a favor del equipo de Álvaro, quien cerraba el encuentro por 4:1 para conseguir si billete en la gran final de la Clash Stars.

De este modo, el equipo de Surgical y Alvaro845 se vieron las caras en la gran final de la Clash Stars. Este encuentro arrancó con un 2 VS. 2 muy igualado que se decantó a favor de los de Alvaro gracias al daño a las torres.

Ambos equipos buscaron mazos defensivos y los hechizos cobraron mucha importancia en una primera partida que ganaban por tan solo 28 puntos más de vida en la torre.

Tanto el duelo directo como el Touchdown se volvieron a decantar a favor del equipo español pero los enfrentamientos directos se decantaron a favor de los de Surgical, quien forzaba una muerte súbita que se decantó a su favor.

Mohamed Light se impuso a TQ Ruben en un encuentro decisivo en el que el español no pudo frenar el ciclo de montapuercos con terremoto. Tras vencer en el encuentro extra, los chicos de Surgical Goblin se proclamaron campeones del Clash Stars y se embolsaron un total de 10.000 dólares de premio.