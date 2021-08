La LEC prepara los playoffs más calientes de los últimos años

La LEC encarrila la última etapa del curso con los 6 mejores equipos de la campaña. Fnatic, G2 Esports, MAD Lions, Misfits Gaming, Rogue y Vitality pondrán toda la carne en el asador tras haber pasado por 18 jornadas en las que ninguno se ha despegado del otro y con alguna que otra sorpresa en lo alto de la tabla.

La primera ronda de éstos trae consigo el enfrentamiento entre Rogue y Misfits. Los pícaros han firmado una temporada en la que la filosofía del partido a partido y sin mirar a nadie los ha llevado a conquistar lo alto de la tabla. Por contraparte, los conejos fueron yendo de más a menos hasta acabar cuartos en la tabla de clasificación. Tanto Razork como Vetheo fueron el alma del equipo y los que consiguieron los grandes resultados durante la primera mitad. Sin embargo, los grandes titanes y la nobleza de la LEC no ha querido que el equipo del pueblo se consagrase en lo alto de la clasificación teniéndoles como el objetivo prioritario a destrozar.

Al otro lado del winner bracket, MAD Lions luchará contra G2. Los samuráis no terminan de carburar del todo y es que su quinteto de galácticos parece no encontrar la sinergia plena a través de Rekkles. Enfrente tendrá al vigente campeón que buscará revalidar su corona y engrandecer la figura del león en la liga franquiciada.

Elyoya lideró a los suyos en el anterior curso siendo además la gran sensación. El ser el rookie estrella de la temporada y haberse adaptado tan rápido a las condiciones del equipo lo colocan como una de las mayores amenazas del duelo.

Por último, desde el loser bracket, Fnatic y Vitality administrarán sus fuerzas de cara a los posibles rivales que vayan cayendo desde la parte superior. En este caso, los de Bwipo parten como favoritos. El recoloque del ex toplaner tras la llegada de Adam ha supuesto un cambio a mejor dentro del equipo. No obstante, el principal atractivo del choque está en el reencuentro de Selfmade con su ex quinteto en una fase final. El jungla de Vitality buscará ser la voz cantante con el fin de demostrar que tenía razón al final y las cosas no iban tan bien en el equipo naranja.

El espectáculo no va a faltar. Los 6 equipos quieren llegar con todo y conseguir el mayor rango posible hasta levantar el título. Con los Worlds en el horizonte no cabe duda de que los playoffs del Summer Split van a ser uno de los más seguidos no sólo por quienes lo protagonizan sino por el nivel que han venido trayendo todos ellos. El próximo 13 de agosto y durante todo el fin de semana dará comienzo una gesta épica en la que nadie podrá decir que se ha quedado dormido viéndolos.