Lowel: "Valve no se preocupa tanto como lo hace Riot, tienen el juego abandonado"

VALORANT ha entrado en la escena competitiva por todo lo alto. Jugadores como equipos han visto una ventana para los shooters donde Riot Games ha influido mucho. Desde su aparición por el verano del año pasado, las competiciones y formatos a lo largo de los últimos meses se han ido profesionalizando hasta lograr llevarse acabo torneos como la First Strike que conquistó recientemente Team Heretics.

En un panorama donde G2 Esports, Vodafone Giants y un etcétera de equipos han creado unos rosters firmes por todo el mundo; el de los herejes cuenta con una de las piezas más clave en el shooter: lowel.

El jugador de Team Heretics ha tenido un pasado que transcurrió por el título de Valve y que le ha servido de catapulta para consagrarse como uno de los mejores jugadores de VALORANT en la actualidad.

A la hora de comparar uno con otro, lowel tiene claro la gran diferencia que existe entre ambos y es que el mimo o cuidado que han tenido desde el comienzo con VALORANT no lo ha visto nunca con CSGO: “Valve no se preocupa tanto como lo hace Riot; tienen el juego abandonado, tienen muchos errores que no los fixean… entonces llega un punto en el que era muy infeliz. Luego probé el VALORANT en las vacaciones, me gustó mucho y lo disfrutaba teniendo las mismas sensaciones que cuando jugaba a CSGO al principio al que le echaba hasta 8 horas y no me cansaba”.

Al igual que él, otros muchos jugadores han cambiado de juego pasándose al de Riot Games como alternativa para consagrar su profesionalización en los esports. En su caso, estuvo tanto mousesports como Movistar Riders compitiendo en lo más alto valiéndole estas etapas para lo que es a día de hoy: “En muchos aspectos me he visto apoyado por el transcurso que llevo en los esports”.

El último título que han conseguido ha sido nada más y nada menos que la First Strike, cuyo punto más importante pasa por ser la primera de la historia y con él como director de orquesta. Sin embargo, no achaca a “nada especial” el haberla conseguido más allá de “la humildad y la ambición”: “Yo dirigía al equipo, pero más allá de eso, seguimos la filosofía de tener una buena actitud y el apoyo de los coaches”.

El techo de lowel no tiene límite. Los últimos torneos y los choques ante los equipos de talla mundial lo han puesto sobre las cuerdas en más de una ocasión. Sin embargo, la mentalidad del jugador de los herejes es llegar a ser “el mejor del mundo, pelear por los mejores torneos y a partir de aquí corregir los errores y crecer”.

Asimismo, la comparativa entre los shooters pasa por CSGO en cuanto a la corona o reinado del género. En este punto, lowel quiere hacer una distinción considerando que VALORANT tiene una posición más privilegiada en España al contar con tantos creadores de contenido que fomentan su visibilidad, mientras que en el caso europeo o internacional prevalece CSGO valorándolo como “el juego madre que siempre ha estado ahí”.

Por su parte, Heretics se ha postulado como un club muy vinculado a los shooters. En este sentido, su jugador, ve con optimismo la presencia del roster en un torneo final mundial: “no nos veo lejos de estar en un escenario así. Plantamos cara a todos los equipos que tenemos delante y hace bien poco estuvimos cerca de llevarnos la Masters quitando un par de rondas que no salieron bien. Considero que estamos dentro del top 3 equipos porque tampoco hay un ranking muy claro ya que cuando unos pierden otros ganan y viceversa. Lo que sí que tengo claro es que Team Heretics está ahí arriba”

La comunidad de VALORANT ha puesto el foco y el llamado Clásico en G2 y Heretics. Pese a ello, el roster de los herejes tiene puesto el ojo (a la hora de una rivalidad más directa) en FunPlus Phoenix ya que el jugador cuenta con buenas amistades en el quinteto rival y siempre ilusiona enfrentarte a tus amigos y más en la escena competitiva.

Por último, lowel no tiene más que palabras de agradecimiento por los mensajes de apoyo que les llegan y saber que tienen una comunidad muy amplia que vela por el honor de su roster: “la afición es un jugador más del equipo”.

Como se ha podido ver, Team Heretics está en una cima difícilmente de bajar. Además, el capitán del equipo, tiene claro que sólo el esfuerzo, la constancia y el trabajo es lo que les ha permitido estar ahí consagrándoles como el rival a batir por todos.