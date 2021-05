MAD Lions debuta con victoria en el MSI 2021

Este mismo jueves arrancó el MSI 2021 como uno de los torneos más esperados de los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, pudimos ver a los jugadores disputar un evento presencial en el que los clubes se enfrentaron entre sí en un evento internacional seguido por miles de aficionados procedentes de todas partes del mundo.

Esta sexta edición del MSI se está disputando en la capital de Islandia y pretende servir como un paso adelante en la celebración de torneos de forma presencial, aunque al menos sea con los equipos, pero sin los aficionados.

Este jueves se inauguró la competición con los primeros enfrentamientos de la fase de grupos. Desde las 15:00 horas pudimos disfrutar de grandes enfrentamientos e importantes sorpresas por parte de la LVP, la encargada de retransmitir en castellano el evento al completo.

La jornada arrancó sin muchas sorpresas con un DWG que demostraba el gran nivel al que se encuentran ante de Cloud 9, igual que Royal Never Give Up, Unicorns of Love o paiN Gaming, quienes se imponían sin muchas dificultades ante sus adversarios y anotaban sus primeros puntos en el torneo.

Justo antes de cerrar la jornada, los chicos de la LVP anunciaron a Ibai Llano como uno de los casters oficiales de la competición que llega para ayudar al equipo de retransmisión. El conocido streamer vuelve al mundo del casteo por todo lo alto en un evento internacional coincidiendo con el debut de los chicos de MAD Lions Madrid.

Los leones fueron los encargados de cerrar la jornada con su partido ante el PSG Talon. El representante del sudeste asiático llegaba con algunas bajas, pero si espera que para las próximas jornadas pueda contar con su roster titular.

El encuentro comenzó con un PSG muy agresivo que invadía los campamentos del conjunto español en los primeros segundos, los leones no dudaron en buscar los enfrentamientos para sacar las primeras bajas y sacar una ligera ventaja antes del minuto cinco.

Los chics del PSG apostaron por gankear la calle inferior para tomar el control de la zona, pero la gran actuación de ‘Elyoya’ permitió al conjunto español dar la vuelta a la jugada y adelantarse en el marcador de bajas.

Su dominio de la Grieta del Invocador les permitió sacar un primer Heraldo con el que destruir la torreta de la bot lane mientras que cedía el primer dragón de la partida.

El paso de los minutos permitió a los leones tomar el control total del mapa y tras varios intentos por buscar el Nashor, el conjunto europeo ganaba una teamfight que le permitía hacer con el buff del objetivo comenzar a asediar la base del PSG.

Tras abrir la base, los leones destruían los Inhibidores de la calle superior y central para realizar un último push con el que cerrar el encuentro y ganar su primer partido en el MSI 2021.

Con esta victoria, los chicos de MAD Lions demuestran que han venido al MSI a por todo y que cuentan con un gran equipo que puede pelear ante los más grandes. Esta misma tarde tendrá lugar la segunda jornada de la competición donde los leones se tendrán que ver las caras ante un fastPay Wildcats que caía en el día de ayer ante los chicos de pain Gaming.