MAD Lions se enfrentará a DAMWON en la semifinales del MSI

El Rumble Stage del MSI llega a su fin. Tras la victoria de Pentanet a Cloud9, los leones durmieron mucho más tranquilos sabiendo que ya estaban en las semifinales del campeonato mundialista.

Sin embargo, la última cita ha dejado claro que todos los partidos se juegan hasta el final y que ningún choque se menosprecia.

Los de Elyoya comenzaron la tarde sin líos ya que se presentaba tranquila y relajada. Sin nada que jugarse y debiéndoles este favor al equipo de Oceanía, los leones jugaron sin tensión ante Royal Never Give Up en el que se pudo comprobar que el quinteto de Carzzy no es moco de pavo y se ha consagrado en este torneo como uno de los 4 mejores equipos del mundo.

Bien es cierto que en no todos los partidos han demostrado un nivel ejemplar y varias de las carencias defensivas que ya se conocían del equipo han salido a la luz. Pero más allá de eso, los cinco consiguieron hacer sangrar al conjunto chino y cerrar un partido en el que las líneas jugaban muy juntas diveando a cada rival abriendo los huecos.

Con esta filosofía de juego pronto se pusieron por delante en kills, el farmeo de oro tampoco se perdía de vista y así entraron en un mid game que sería el punto culmen que les daría la victoria.

Olvidándose de las estructuras hasta pasados los primeros 15 minutos de juego, el toma y daca entre unos y otros fue la tónica continua hasta que Elyoya y Humanoid abrieron la calle superior e inferior abriendo la brecha de oro y haciendose al poco con el Nexo.

Con la clasificación asegurada, el duelo contra Cloud9 no se haría esperar. Dicen que la venganza se sirve en plato frio y es que los nubosos plantaron cara a unos leones que no se jugaban nada y tampoco había ninguna exigencia de ganarles. Más allá del poder hacer sangre, el juego estuvo igualado entre las dos partes, no obstante, el buen pusheo de Cloud9 ante un MAD Lions que tenía el partido controlado acabó dándose la vuelta con la conquista del Nashor haciéndoles volver a meterse en el partido.

Tras esto, el partido se puso de cara para los norteamericanos donde los europeos trataron de remontarlo con el segundo barón sin lograr defenderse del pusheo al Nexo que les daba la partida a Cloud9.

Con estos resultados, DAMWON, MAD Lions, Royale Never Give Up y PSG Talon serán los 4 equipos que durante el 22 y 23 de mayo jugarán las semifinales y final del MSI destacando a uno de ellos por encima del resto y quien sabe si siendo un adelanto de lo que pueda ocurrir en los Worlds de 2021.