MAD Lions y Rogue se aseguran los Worlds

Los playoffs de la LEC se han presentado en este Split como uno de los más reñidos de los últimos tiempos. Ante el aumento de nivel línea a línea de todos los rosters, ya nadie se atreve a hablar de posibles favoritos o jugadores clave que puedan cambiar el transcurso de los brackets.

Sin embargo, las pugnas de las primeras jornadas de esta fase han visto cómo los momentos estelares de varios de los jugadores de MAD Lions, Fnatic o Rogue han dado un golpe sobre la mesa que les ha hecho pasar al siguiente escalón.

Empezando por pícaros y conejos, la lucha se llevó hasta la extenuación de ambas escuadras. Al Bo5, Rogue fue mejor apoyándose en todo momento en un Inspired que acaparó todos los focos. El jungla pusheó el río, se trajo los objetivos y liberó de carga ofensiva a sus compañeros.

Pese a que enfrente tuviese a un Misfits que no se rendía, los pícaros estuvieron más acertados a la hora de cerrar el partido neutralizando, además, las oleadas que trataban de imponer Razork y Vetheo, principales amenazas.

El 3:2 se dilató encuentro a encuentro y es que las teamfighs rellenaban un marcador en el que no se aprovechaba la opción del ACE pillando cada rusheo a cierto contrapié. Con la confianza de haber conseguido la temporada regular, la victoria contra los conejos les asegura su presencia en los Worlds de este curso.

Los que no dudaron en cerrar el partido sin miramientos fue MAD Lions. Con la mirada puesta en los Worlds, a los leones no le tembló el pulso a la hora de clasificarse en la siguiente fase. En un breve análisis de cómo afrontaron el partido, hay que decir que pese a no haber visto el mismo nivel de Armut y el resto en este último Split, los leones han crecido en playoffs y se muestran optimistas de cara a lo que tenga que venir. Además, el gran nivel que demostró Elyoya llama a la euforia de cara a revalidar la corona de la LEC. Su gran actuación y el dominio que dejó en la jungla y río invita a ver un espectáculo en la final del upper bracket entre el jungla de Rogue y el de Lions.

Contra los samuráis hay que decir que G2 ha perdido cierta credibilidad en cuanto a su juego. Los de Rekkles ya no son aquel quinteto destructivo que metía miedo a sus rivales y que destruía cualquier squad que tuviese enfrente. El primer set que cerraron antes de los 30 minutos no sirvió para que fuesen a más y en cambio, Armut (quien fue el MVP) llevó en volandas al equipo por la toplane abriéndose paso hasta la plaza de Nexo. El 3:1 no sólo le aseguraba su pase a uno de los partidos más emocionantes de toda la temporada, sino que, además, le lleva a tomar una de las plazas de los Worlds 2021.

Como cierre de la jornada, el lower bracket tampoco tiene nada que envidiar a su enfrentado. El choque entre Fnatic y Vitality se saldó por 3:2 a favor de los de Bwipo. El toma y daca entre los dos empezó con un arrolle ofensivo en el que el mejor fue Selfmade. El ex de Fnatic no pusó las cosas fáciles a sus viejos conocidos lo que sirvió más para enfadarles que para sacar provecho del resto de partidos. El 2:1 revirtió las cosas con Bwipo y Nisqy como principales líderes. Una vez más, las avispas pusieron el empate hasta el quinto set donde Upset se vistió de héroe y se llevó todos los galardones como MVP.

La próxima semana llegará el turno de Misfits contra Fnatic y el que gane contra G2. Por la parte alta, pícaros y leones se disputarán una plaza por la final con el morbo de ver a los dos últimos campeones tanto de la liga regular como de los playoffs, respectivamente.