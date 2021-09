Mayichi: "Estuve a punto de dejarlo porque pensaba que no valía para esto"

La pandemia ha sido un lastre económico para muchos sesgos de la sociedad. El reinventarse y buscar otras formas de ingreso ha sido lo que muchos han tenido que aprender a hacer y Twitch ha sido una ventana que ha servido para dar visibilidad a creadores de contenido que habían visto como sus otras vías de trabajo han quedado paralizadas.

En el caso de Mayichi, creadora de contenido de Movistar Riders y community manager de OMEN, ha visto cómo su trabajo ha evolucionado y ramificado hacía la plataforma morada desde las fechas por las que nos confinaron en España hasta lograr su despegue a finales del invierno de 2021.

Sin embargo, saber lidiar con 3 vidas no es fácil para nadie, aunque ella reconoce que pese a esa dificultad lo ha sabido hacer de la mejor forma posible: “Tengo poco tiempo al día y al final siempre tengo cosas que hacer. Acabas durmiendo muy poquito, pero es algo que disfrutas. En el caso de Movistar Riders, el proyecto de Riders for Fun es una parte muy bonita que traerá muchas sorpresas gracias a la unión que hemos creado entre todos los creadores que somos”.

Aunque duerma poco, considera que la verdadera clave está más en una organización previa y en saber ponerse de acuerdo con la agenda: “mi manager me ha ayudado bastante a ordenar la agenda porque al estar todo tan caótico cuesta un poco” y añade: “es importante saber encontrar un rato para estar con tu gente de confianza y poder desahogarse del continuo trabajo de esta profesión”.

Por otro lado, los proyectos que han contado con Mayichi ya se cuentan por muchos. EliteCraft, Egoland, Arkadia, Marbella Vice o Tortilland han sido los escenarios donde la de Riders ha ido creciendo hasta superar el millón de seguidores en Twitch. Asimismo, si tuviera que cogerle un cariño especial a alguna de ellas se fijaría en EliteCraft: “Tras 5 años llegué a pensar que no valía para esto y que a lo mejor era momento de dejarlo, pero EliteCraft marcó un antes y un después y es una serie a la que le debo muchísimo por el cambio tan bestia que ha supuesto”.

Su crecimiento dentro de la plataforma morada no es casualidad. Su carisma y cercanía con el chat le ha servido para alcanzar un mayor público. Esto ha hecho que Movistar Riders se fije en ella para sumarse al proyecto Riders for Fun. Por lo tanto, la pregunta es evidente: ¿Sus fans son ahora también de Movistar Riders? Ella lo tiene claro: “Al final cuando ven que apoyas a un club con corazón y das lo mejor por ellos y te esfuerzas por que vean los esfuerzos y demás, yo creo que al final el viewer se anima a apoyarlo también”.

El haber participado en series tan importantes con creadores de contenido tan enormes le ha dado la posibilidad de haber jugado con quien ha querido. Sin embargo, cuando se le pregunta acerca de si hay alguien con quien le gustaría jugar se fija principalmente en Amaia Montero.

Respecto a los números de su canal no tiene ninguna prisa por seguir creciendo. Desde el comienzo de la pandemia ha ido recibiendo en su perfil cada vez más espectadores hasta que en el último febrero explotó su desarrollo hasta las cifras que tiene actualmente (1,1 millón de seguidores): “La pandemia ha sido una locura para mí. La verdad que no me he puesto retos en cuanto a números, sólo quiero disfrutar de lo que estoy viviendo. Es como un sueño, es algo que nunca hubiera imaginado trabajar de ello”.

Por último, aunque no ha podido adelantar mucho acerca de los proyectos que pueden venirse; tanto en su canal como con Riders llegarán pronto novedades y noticias que “traerán muchas sorpresas para sus fans”.

Así, Mayichi espera que las cosas sigan funcionando tan bien como hasta ahora y que tanto los proyectos actuales como los que puedan venir sigan teniendo su nombre dentro de las listas de grandes invitados. Con su ternura y carisma personal, no cabe duda, de que va a seguir encandilando a todos sus fans y a los que quedan por conocerla.