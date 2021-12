Movistar Riders cabalga por la historia de los esports

La historia parece que está escrita para los más atrevidos y los que pretenden llegar a un destino prematuro. Movistar Riders cierra 2021 con unos resultados que más de uno hubiera querido tener en sus registros.

Haciendo especial foco en CSGO, los jinetes han sido la imagen de España en el mundo. SunPayus, mopoz y el resto han llegado a la PGL Major tras un trabajo que ha demostrado lo que nadie ha logrado hasta la fecha: entrar en un mundial con un club español.

Esto ya es historia de nuestro país y es que el quinteto madrileño ha puesto su seña de identidad en la capital sueca. Pese a que los resultados no acompañasen, Movistar Riders se fue con la cabeza bien alta y sin nada de lo que arrepentirse. Asimismo, este hito en la historia del club y de los esports no es lo único que han conseguido.

La ESL Masters 9 y 10 y su clasificación para la próxima ESL Pro League son motivo de sonrisa en el MeC. De la misma forma, su presencia en la IEM empieza a ser un clásico tras la superación de los clasificatorios y llegar hasta el escenario de Intel.

Aunque esto sea lo más destacado y lo que remembra en oro las letras del conjunto azul, los jinetes han sabido aprovechar (en mejor o menor medida) sus habilidades en las diferentes secciones.

En el caso de League of Legends, la cantera se mete de lleno en la Superliga Segunda División por méritos propios. Por otro lado, la plantilla senior no ha terminado de encontrar toda la suerte del mundo en su juego, pero la conquista de la temporada regular en el Summer Split y estar entre los 8 mejores equipos de Europa en el EU Masters les hace seguir pensando en crecer.

Donde sí que tienen deberes de cara a 2022 es en VALORANT. Riders no ha mostrado su mejor cara en el shooter de Riot Games. Los Acend, Giants o BIG les han mojado la oreja y han caído en las rectas finales de los distintos torneos. Con la Rising a la vuelta de la esquina habrá que ver si se acaban metiendo en la liga o prefieren consolidar otro tipo de proyecto.

En Rainbow Six, el quinteto de oro que han formado, les coloca todos los carteles de favorito a llevarse la Six Masters Iberia. Además, la llegada del legendario Goga les da aún más mayor rédito a los azules. No obstante, la derrota (tras una remontada épica en la Spain Nationals) ante Wizards en la final, empaña la imagen de todopoderoso que venía trayendo de otras temporadas. Aun así, el gran cierre de año en la SMI los pone como candidatos a ser el rival a batir en 2022.

Por último, Andonii y su nuevo compañero Tuga810 buscarán mejorar los resultados de 2021 en FIFA. El jugador rojiblanco de la eLaLiga Santander no tuvo un gran año de cara a la competición de la LVP, pero alcanzó su mejor nivel en agosto cuando consiguió meterse en el FIFAe World Cup 2021, pese a que acabase suspendiéndose por la pandemia.

Con la llegada de Tuga, los jinetes pretenden conquistar Iberia en 2022 y ser la referencia de FIFA si Neat o Adriman se lo permiten.

Lo que está claro es que Movistar Riders sigue cabalgando hacia el éxito y no pretender cruzarse de brazos ante las adversidades. De tener esta tendencia continuista se podrá ver a Riders en más de un escenario de tier S y quién sabe si levantando un trofeo.