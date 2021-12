Movistar Riders e eMonkeyz no se dejan toser por nadie

El Rainbow Six ibérico no ha estado tan bien representado como hasta la fecha. Tras una primera fase en la que sólo los seis mejores han avanzado en busca de la final four; la primera jornada ha dejado un escenario donde Movistar Riders, eMonkeyz y RVNS se han colocado en la zona noble de la tablilla.

Empezando por los jinetes, el conjunto de Goga sigue intratable. Después de firmar el 5:0 perfecto (sin llegar a ninguna prórroga), su enfrentamiento ante EquipoDeBarrio fue un monólogo de los de Billordo. El 2:7 llegó de un planteamiento seguro en el que no se descuidaron ninguna de las dos fases del partido. Aunque las cosas se aparejasen en las seis primeras rondas, el gran hacer de un F0SKITo rusher acabó con las posibilidades de los del barrio.

Entrando en valoraciones más técnicas, se nota que la figura de Goga ayuda. No obstante, las grandes sinergias que han creado entre los cinco, hace que el miedo se apodere del rival y aunque traten de sacar a relucir sus mejores jugadas, el factor de favorito cae cada vez más del lado del equipo madrileño.

Por la parte que le toca a RVNS, la suerte y el entregar los deberes a última hora les hace ganar su duelo ante los renovados Rebels. Los cuervos tuvieron que remar contra viento y marea en un partido que no se les fue por poco. Al cambio de roles, los de Arthur iban cayendo por 1:5, pero una gran actuación de jaiilo (en particular) en la defensa que hicieron en el segundo tiempo les dio la victoria por 7:5 tras encarrilar las seis rondas que necesitaban para llevarse el partido.

Por último, eMonkeyz debería mostrarse más certero a la hora de defender si quieren seguir con vida en la competición. El buen trabajo ofensivo de Wygers se diluyó levemente en la segunda parte con un rusheo de los tigres que alargaba el encuentro hasta un definitivo 7:5. El empate de rondas de los últimos lances del partido no fue suficiente para que el quinteto de blaXorr pudiera plantar cara a un TaDoXx que fue el alma del equipo.

Con estos resultados, lo cierto es que las apuestas de los fans empiezan a ordenarse en sus cabezas dando por claro favorito a conquistar la competición a Movistar Riders. Sin embargo, las 4 jornadas que restan aún tienen que enjuiciar qué cuatro pasarán a semifinales para intentar sentarse en el primer trono de la historia.

Lo que es seguro es que todos van a dejarse la piel y a reventar los muros por lograr hacerse con un hueco en la gran final de enero.