Neat: “La primera eLaLiga Santander que gané fue muy especial para mi porque nadie esperaba que la fuese a ganar”

Ser jugador profesional de FIFA es una de las profesiones gaming que más concentración y habilidad requieren. La habilidad pasa, casi, a un segundo plano mientras que lo psicológico es una de las partes fundamentales que pueden regir el transcurso de los partidos.

La última eLaLiga Santander ha tenido jugadores de todos los tipos y con distintos perfiles, pero hay uno en especial que ha sobresalido por encima del resto llegando, incluso, a alzar por segundo año consecutivo el trofeo de la competición.

Neat, jugador de DUX Gaming y el Real Valladolid (en la liga nacional) se ha impuesto por encima de sus otros 37 rivales dominando la escena competitiva española.

“Llegar a un club como DUX te da mucha alegría ya que llevas mucho tiempo viendo a los jugadores profesionales. Te llama este club para formar parte de ese mundo es algo increíble”. Así describía Neat las primeras sensaciones que tuvo cuando el club dirigido por DjMaRiiO le pidió que se uniese a ellos.

Su doble corona en la eLaLiga Santander le ha colocado en un nivel superlativo, pero para él “todavía se puede mejorar, pese a la gran versión que se ha visto suya”. Su juego, así como la manera de llevar los partidos, lo han colocado en la élite mundial, aunque reconoce que “el nivel internacional es muy bueno y actualmente es el más alto” que ha visto hasta el momento.

Neat tiene 17 años, pese a su corta edad, ya ha maravillado al mundo. De igual forma, el joven danés de 15 años Anders Vejrgang está al mismo nivel y opina que no a mucho tardar “se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas”.

A la hora de elegir cual de las dos eLaLiga Santander ganadas prefiere, él se queda con la última ya que la presencialidad del evento es lo que más le ha gustado: “La segunda fue muy especial al ser presencial porque fue una locura, aunque la primera también lo fue ya que nadie esperaba que la fuese a ganar y salir campeón”.

En lo que respecta al trabajo que conlleva esta profesión destaca que, personalmente, trabaja a destajo por mejorar su juego y achaca a la gente que lo critica el desconocer “el trabajo que hay detrás para llegar a esto”.

No obstante, Neat no cree que haya estado ante una de las temporadas más complicadas de su carrera. El cartel de favoritos es algo que los jugadores de DUX Gaming han sabido llevar de forma positiva y esto no ha impedido sus metas: “No tenemos una presión tan impactante, intentamos hacerlo lo mejor posible y hemos conseguido hacer un gran año tanto a nivel de club como personal”.

Tras la victoria del último campeonato, las altas esferas del club, DjMaRiiO, Thibaut Courtois y Borja Iglesias no dudaron en felicitarle tras haber conseguido hacer historia en la eLaLiga Santander y en el club: “Mario me felicitó allí mismo ya que estaba en la narración y Courtois y Borja lo hicieron por redes sociales”.

Neat es ambicioso, él es conocedor de que ha hecho un gran torneo, pero quiere más. Para los próximos meses ha querido mandar el mensaje de crecer como jugador y “mejorar con el fin de traer más títulos”.

La cuarta edición del campeonato ya cuenta con 38 equipos de primera y segunda división. Sin embargo, Real Madrid o FC Barcelona aún parecen reticentes a entrar y vestir sus colores para tener su propia representación en la versión digital.

Por otro lado, uno de los sueños de Neat es llegar este año al mundial del cual espera (si no es este año) “ganarlo algún día”.

DUX Gaming se puede decir bien alto y claro que es uno de los clubes de esports deportivos mejor posicionados para el crecimiento de los jugadores. Su forma de gestionar sus distintas secciones, así como el buen trabajo individual lo han colocado como una de las envidias internacionales en lo deportivo. Adriman, Neat, Gravesen o Laurix son la faceta que se ha podido ver dentro de FIFA, pero en NBA 2K Rafa y AveMario también están haciendo más grande su escudo en las ligas más importantes del mundo.