Pentanet atormenta las esperanzas de Cloud9 en el MSI

MAD Lions ha vivido una jornada de infarto tras verse, de nuevo, superado por DAMWON y vencer con solvencia al conjunto australiano de Pentanet.

La jornada en la que Cloud9 se metía en un hipotético cuarto puesto se vio truncado ante la caída de estos frente a Pentanet. Su tarde comenzaba de forma plácida y con la ilusión de creer que todavía estaban vivos tras competir contra RNG (segundo en la tabla) igualando bastante la puntuación con los de Carzzy.

Sin embargo, las circunstancias por las que pasaron los nubosos fueron más que complicadas ya que su juego se atascó ante un equipo que ya no tenía nada que perder pudiendo jugar a lo que ellos querían.

Bien es cierto que Pentanet no ha tenido la mejor de las suertes y sus rivales le han superado muy por encima de su nivel. No obstante, los australianos no tendrán que pasar por debajo del futbolín y es que, sin ninguna presión, funcionan mucho mejor.

Con el farmeo de oro muy igualado durante toda la partida, Pabu y compañía buscaron evitar la teamfight para hacer más foco en el logro de los objetivos de la partida. Con la primera torre de su lado y la mayoría del ruido en la calle central se colocaba en el early con un 3-0 y 2 estructuras de su lado.

Hay que tener en cuenta que los de Chazz sabían que el que más problemas les iba a dar era Perkz. El midlaner ex de G2 no ha tenido su torneo y el tilteo por partido iba cada vez a más. Con el juego tan abierto en la calle central, el sueño podía cumplirse y que el colista del MSI le hiciese un gran favor a MAD Lions. Pasaban los minutos y los australianos cada vez estaban más dentro del partido, marcando aún más las diferencias y teniendo mejor posicionamiento en cada choque.

Pasados los primeros 25 minutos, Pentanet se hacía con el Nashor para posteriormente pushear la midlane abriendo así el late game.

Pese a perder el segundo Nashor, el equipo de Oceanía consiguió su cuarta alma de dragón infernal y con ello lo que acabaría siendo el stompeo de la calle inferior para claudicar el encuentro. El buen trabajo de BioPanther y Praedyth hizo que Cloud9 no terminase siendo una amenaza ya que la buena defensa de Pentanet les dio alas para al menos tener una victoria en el marcador.

Este resultado afecta directamente a MAD Lions que tiene casi asegurado al completo su pase a la semifinal. De perder los 2 encuentros y que Cloud ganase los 2 habría que ver un desempate entre ellos ya que igualarían los resultados, pero esa posibilidad parece bastante descartada ya que PSG Talon entra en la ecuación jugándose su clasificación del mismo modo.

Por lo que parece que entre los de Taiwan y el roster europeo se acabarán echando el capote el uno al otro con la idea de que ambos estén en las semifinales del MSI 2021.