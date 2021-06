Perry McQueen: “En el gaming sí que veo un entorno más inclusivo de cara a mostrarte como tú quieres ser”

CREAM Real Betis ha sido uno de los clubes que mejor diversificado tiene su imagen de marca. Los creadores de contenido y los diferentes equipos de esports han sabido representar los colores verdiblancos y llevarlos al nivel internacional como uno de los equipos más al alza del panorama español.

Por otro lado, los clubes han visto cómo han reforzado sus plantillas gracias a programas como Top Gamers Academy donde sus concursantes han ido a parar a varios de la escena nacional siendo los verdaderos adalides de cada uno.

En este sentido, Perry McQueen se puede decir sin pelos en la lengua que es una de las creadoras de contenido con mayor éxito dentro del sector. Su forma de llevar los directos y el tener una de las comunidades menos tóxicas de las plataformas multimedia son muestra de ello.

Su pasión por el teatro y la interpretación le hicieron que tomase el valor suficiente para darse a conocer y aparecer en el mundo del gaming y la creación de contenido: “para mi fue un pasito más. Estudié arte dramático y, aparte, he sido siempre fan de los videojuegos. Además, vi que no se me daban especialmente mal y estar delante de una cámara era lo que me gustaba”.

Su experiencia dentro de todo el recorrido de TGA fue “fantástica”. Pese a que no haya sido una de las concursantes que más estuvo, valora mucho todo lo que aprendió y lo vivido dentro de la academia.

Si hay algo por lo que se ha caracterizado Perry es porque nunca se ha escondido de nada y siempre se ha mostrado tal y como es. Durante su estancia en TGA pudimos ver que sus shippeos con Irene Fields dejaban entrever toda su naturalidad. Por ello, al preguntarle acerca de si ha tenido un público tóxico que vulnerase los derechos del colectivo LGBTIQ+ no se muerde la lengua y habla con total transparencia de ello: “Dentro de TGA nunca he tenido ningún problema. Sin embargo, en algún que otro videojuego al estar jugando con mi pareja, por el chat de voz nos preguntaban si somos pareja y lo valoraban como algo negativo. Esto más bien lo relaciono por el tema machista que homófobo, aunque ambos, en muchas ocasiones, están ligados”.

Lamentablemente, durante los últimos tiempos, en juegos como VALORANT, se ha podido ver videos esclarecedores donde jugadores machistas, homófobos o racistas se han visto vinculado al título. En este aspecto, la creadora de contenido verdiblanca hace una denuncia clara acerca de ello puesto que tanto jugadores transexuales, mujeres u homosexuales han sufrido un acoso irracional: “nos queda mucho camino que avanzar, pero como en todos los sectores. Esa transparencia y evolución aun tiene mucho recorrido que hacer. No obstante, en el gaming sí que veo un entorno más inclusivo para mostrarte como quieras ser”.

El mérito no se compra y la base de CREAM Real Betis se encasilla en esta meritocracia. La llegada de Perry al club ha sido consecuencia de un trabajo y esfuerzo que desde las oficinas hispalenses han sabido valorar para que forme parte del elenco de la familia bética: “No me ficharon según terminó el reality, entonces al esperarse a ver cómo evolucionaba y cómo era mi perfil no considero que haya llegado hasta aquí como recompensa, sino por el fruto de mi trabajo y esfuerzo que vieron tanto dentro de la academia como fuera de ella”.

Entrando en su contenido, Perry ha basado su línea en Fortnite. Con la llegada de la temporada 7 no puede estar más feliz ya que tanto Superman como Rick Sánchez (Rick & Morty) son dos de sus personajes favoritos en cuanto a cine y series se refiere.

Además, añade que esta nueva campaña ha sido para ella “como volver a hace un par de años cuando Fortnite nos ilusionaba a todos”. Mojándose en lo que respecta la escena competitiva ella sabe que quizás no esté pasando por su mejor momento ya que VALORANT “se ha comido mucha parte de su lugar en el competitivo”, lo que lo está convirtiendo más en un juego casual y añade: “al público de Fortnite no se le ha dado tanto un ambiente idóneo. El juego está más pensado para creadores de contenido y jugadores amateur”.

Como cierre de la entrevista Perry nos ha contado cuales serán los proyectos y sorteos de su canal en el que Huawei y su línea personal de gorras toma todo el protagonismo. Tanto ella como CREAM Real Betis se han unido formando un bloque que congenia a la perfección viéndose como los últimos pasitos de ambos siguen en un crecimiento impecable. Veremos que nuevas sorpresas nos trae, pero seguro que gustan y mucho a todos.