Previa Rising Series #4: El Clásico español toma protagonismo en cuartos de final

La Rising Series vuelve con la fase final de su cuarta parada. Los ocho mejores equipos de Europa se han clasificado tras unos grupos en el que UCAM Esports, CASE Esports y Vodafone Giants han sido los que mejores resultados han obtenido (en cuanto a rondas).

Desde el próximo 19 al 22 de octubre, uno de los torneos más emblemáticos de la LVP pondrá las mejores batallas en los mapas del shooter de Riot Games.

El comienzo de esta etapa no es, ni cuanto menos, desdeñable. Movistar Riders y Vodafone Giants llevan El Clásico de los esports en España a VALORANT.

Si ya se puede vivir la tensión y el enfrentamiento entre jinetes y gigantes en League of Legends, ahora en la Rising Series se podrá vivir desde otra perspectiva.

En un breve análisis de lo que podemos encontrar entre este duelo, los gigantes parten desde una posición algo superior. Su participación en las VCT Masters y torneos internacionales de tanto calibre los convierte en uno de los quintetos que más miedo puede poner en sus rivales.

No obstante, Filu y compañía no tiene nada que envidiar al quinteto malagueño. La formación de jugadores es algo por lo que la entidad madrileña no piensa cambiar su filosofía. Tras la salida de koldamenta parecía que la plantilla podría quedarse coja y no tener una resolución competitiva; sin embargo, el quinteto actual es muy peleón y difícil de batir.

Seguidamente, TENSTAR y UCAM Esports cerrarán la jornada del 19 de octubre en una cita en la que la igualdad se reparte entre los dos equipos.

Los aliens no es la primera vez que se les ve en una parada de la Rising Series. Su buen hacer y el juego tan rusher con el que atacan hace que muchos rivales se equivoquen a la hora de backear es su principal característica. Por su parte, los universitarios han llegado a esta fase por sus propios medios.

Pese a que LITHUANIAN UNITED hayan sido los primeros de grupo, UCAM ha sido el que mejor resultado ha conseguido en rondas (+16) demostrando la contundencia con la que han arrollado al resto de rivales del grupo.

El 20 de octubre concluirán los cuartos de final con LITHUANIAN UNITED frente a un WATer que ha dejado fuera a sAw. Los lituanos han sido primeros de su grupo, pero han concedido en exceso en los partidos. Bien es cierto que el quinteto es conocedor del número de rondas que tiene que jugar y no tiene prisa por cerrar los partidos.

De la misma forma, los de Stix han sido uno de los 4 equipos que más rondas en contra ha percibido (32). Por lo tanto, este duelo se decantará, muy probablemente, por las individualidades y la fortuna.

Por último, CASE Esports tiene la mejor oportunidad para llegar a la final. El quinteto actual puede ser uno de los candidatos más claros a optar llegar a la cita del 22. Antes de ello, tendrá que luchar contra Crypto Esports cuyo quinteto ruso ha superado fácilmente a TOOOLS y Evicted sin mayor dificultad, pero contra Giants (con un quinteto muy del estilo de CASE) cayeron por un 13:7.

El martes 19 a partir de las 17:00 (CEST) comenzará la última parada del año antes de las finales entre los 8 mejores del circuito. CASE, Crypto, WATer, LITHUANIAN UNITED y UCAM todavía tienen la posibilidad de meterse, pero sólo quedan dos plazas y 4 días en los que jugárselo todo.