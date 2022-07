El próximo 'Call of Duty' estaría ambientado en la Guerra del Golfo y llegaría en 2024

'Modern Warfare 2' es el nuevo videojuego de la franquicia 'Call of Duty'. Con fecha de lanzamiento confirmada para el próximo 28 de octubre, la franquicia de Activision recupera una de sus subseries más exitosas tras el sobresaliente reboot de 2019. No obstante, la IP se tomaría un año de descanso para volver con fuerza en 2024.

Así lo aseguran desde un post en ResetEra por parte de un insider y diversas imágenes supuestamente filtradas. Se trataría de nada más y nada menos que el rumoreado 'Black Ops 5', subsaga desarrollada por Treyarch y quienes volverían a ponerse a los mandos de la franquicia.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

En esta ocasión, y según aseguran en el conocido foro, la Guerra del Golfo sería la ambientación o conflicto escogido por el estudio para esta nueva entrega de 'Call of Duty'. Como suele ocurrir en estos casos, la información hay que cogerla con pinzas, pues en el caso de 'Call of Duty', Activision no confirma datos hasta unos meses antes del lanzamiento oficial.