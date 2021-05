Royal Never Give Up se proclama campeón del MSI 2021

El MSI 2021 ha cerrado una edición especial por todo lo alto este domingo con la celebración de la gran final del torneo. Durante esta última semana hemos disfrutado de unos Playoffs que nos han dejado espectaculares encuentros y la eliminación de los representantes europeo en las semifinales de la competición.

La fase final del torneo ha destacado por contar con los mejores equipos de las regiones más fuertes en un cuadro que se ha resuelto este fin de semana con una gran final entre los dos mejores.

DWG KIA y MAD Lions Madrid fueron los encargados de cerrar la fase de grupos con una serie que se alargó hasta el quinto mapa y que por poco acaba con los leones clasificados para la final del torneo.

Este encuentro estuvo marcado por una gran actuación de los leones, que tras perder el primer encuentro lograban recomponerse y vencer dos encuentros consecutivos para ponerse por delante en el marcador y quedarse a tan solo una partida de llegar a la final.

Este cuarto partido estuvo marcado por la superioridad de un conjunto coreano que no quiso perder esa racha ganadora para llegar al quinto mapa y cerrarlo en menos de 25 minutos para poner el 3:2 en el marcador y avanzar a la final.

La gran final del MSI 2021 enfrentó a Royal Never Give Up y DWG KIA en un encuentro que arrancó a favor del conjunto chino. El primer mapa de la serie arrancó muy igualado con dos clubes que se repartían las primeras bajas, pero los chicos de Royal Never Give Up lograban hacerse con el control de la calle inferior para adelantarse en la carrera por el Alma y conseguir el Alma Infernal sin muchas dificultades.

El conjunto chino lograba hacerse con el buff del Elder y un segundo Nashor con el que abrir la base del conjunto coreano y ganar la posición para volver a hacerse con ambos objetivos y cerrar la partida poco antes del minuto cuarenta.

Los campeones del mundo firmaron una magnífica remontada en el segundo encuentro de la serie. Tras un inicio en el que perdían el control de la calle inferior, los chicos de DWG lograban disputar un espectacular mid game en el comenzaban a imponerse en los enfrentamientos y tomar el control total de la Grieta para hacer con un Nashor muy temprano que les permitía poner las tablas en el marcador.

Los chicos de Royale volvieron a adelantarse en el tercer mapa de la serie, pero el conjunto coreano no quiso bajas los brazos y fue capaz de forzar un quinto mapa en el que se decidiría el campeón del torneo.

Este último encuentro estuvo marcado por una magnífica actuación del conjunto chino. Su gran inicio les permitió imponerse en la Grieta del Invocador gracias a las bajas y el oro de las torretas que le otorgaron una gran ventaja de oro.

El paso de los minutos permitió escalar rápidamente a los chicos de Royale para abrir el Inhibidor de la calle central y hacerse con un Nashor sin dificultades que les permitía ganar una teamfight final en la propia base de DWG para cerrar el encuentro y poner el 3:2 en el marcador.

Royale Never Give Up se proclamaba campeón del MSI 2021 en una final de lo más igualada que ponía de manifiesto la superioridad de la LPL y ponía fin a un evento muy especial al tratarse del primer torneo que volvía a disputarse de forma presencial en Islandia desde los Worlds de 2020.