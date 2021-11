La Superliga domina la Iberian Cup

La ESET Iberian Cup va en busca de un campeón y las semifinales ya empiezan a vislumbrarse. Tras una fase de grupos donde los 8 mejores equipos han podido clasificarse, sólo 4 han sido capaz de llegar a la última etapa del torneo y todos ellos tienen un aroma muy español.

Entre equipos madrileños y andaluces anda el trofeo de esta edición tras unos knockouts en donde Riders, MAD Lions, G2 Arctic y Giants se han postulado como la mejor opción de cara a las semifinales.

Por la parte que le toca al conjunto de los jinetes, el 2:0 con el que se impusieron ante Outplayed los hizo merecedores de entrar en cuartos de final. La buena actuación de la dupla xKenxuke y Maxlore volvió a ser la antorcha que puso la luz en el transcurso del partido.

En cuartos de final, Karma Clan no fue rival para el conjunto de Matadero. El 0:3 se materializó en un partido donde el jungla de Riders se convertía en el MVP. El candado que le puso a la jungla y la contundencia con la que saldaban las kills en torno a los objetivos les dio lo necesario para meterse de lleno en las semifinales de la ESET Iberian Cup.

Su rival, MAD Lions, no tuvo muchos más problemas de cara a plantar cara a sus rivales. En el caso de For The Win, la exigencia era algo más alta ya que les tocó remendar los errores del primer set remontando el encuentro con dos juegos muy solventes.

Los fans de Lions todavía pueden maravillarse con el juego de Flakked, los rumores sobre su marcha a G2 hace que cada minuto que tiene en la grieta con la elástica de los leones acabe en la admiración de sus aficionados.

Respecto a los cuartos de final, Macko volvió a poner el empate en el encuentro y, una vez más, el tirador resolvió el encuentro. Tras el empate a 1, los madrileños tomaron las riendas del partido y, sobre todo en el cuarto mapa, las cosas fueron in crescendo hasta que a poco más de 26 minutos, la clasificación se daría para los blanqui-aureos dejando así un derbi madrileño en semifinales.

G2 Arctic sufre para estar en semifinales. Los lobeznos superan a la cantera de Astralis para entrar de lleno en los cuartos de final. Koldo fue el emblema de los suyos y es que, pese a que los de Myrwn sean un torbellino en la Liga Nexo, aún necesitan rodaje para jugar contra equipos del nivel de los nazarís.

Con el 2:0, G2 Arctic se enfrentaba a un viejo conocido y es que tras un 2021 muy vivido entre UCAM y los granadinos, ambos se volvieron a ver las caras en el último torneo de clubes nacional del año.

El tira y afloja entre ambos acabó dando por vencedor a G2 Arctic con un 2:3 que costó por determinar. Los lobeznos fueron mejor en varios tramos del encuentro, pero bien es cierto que cualquiera de los dos podría haberse llevado el gato al agua y ser uno de los mejores cuatro.

Con la suerte de su lado y un Koldo que se hizo grande en el río, los de Supa se enfrentarán a un Giants al que todos buscan derrotar.

Al llegar desde los knockout, los gigantes restan un partido frente al resto de sus oponentes. El único partido que han jugado fue ante Axolotl quienes fueron los que guillotinaron las opciones de Team Queso, pero no fueron rival ante el conjunto de Attila.

El conjunto malacitano está de doble celebración y es que la renovación de Th3Antonio no sólo llega en el mejor momento del club, sino que este responde con una buena respuesta consolidándose como el toplaner aguerrido que es y llevándose el MVP del encuentro.

De esta forma, las semifinales estarán protagonizadas por dos derbis. El primero madrileño y el segundo andaluz revestirán la ante sala de la Gran Final entre dos de los cuatro.

A partir de las 18:00 (CEST) de esta tarde y mañana día 10 a la misma hora, se conocerán qué dos serán los que el próximo día 13 de noviembre se enfrenten por levantar el último título del año.