Team oNe se corona en el Six Major

El Six Major de México se ha cerrado esta semana con una edición de lo más especial en la que los chicos de Team oNe se ha proclamado campeones tras vencer al conjunto ruso en una final de lo más igualada que no se decidió hasta el último momento.

El torneo, que arrancó a mediados de agosto, ha contado con diferentes fases en las que los equipos han tenido que clasificarse para llegar a la gran final. Los dieciséis clubes disputaron, en primer lugar, una fase de grupos en la que se dividieron en cuatro cuadros y donde buscaron las dos mejores posiciones que les permitieron avanzar a la fase final el torneo.

Los Playoffs estuvieron marcados por ser uno de los más emocionantes y con los enfrentamientos más reñidos, pero dos equipos destacaron sobre el resto y lograron llegar a la final al ser los más sólidos durante esta etapa.

Tras disputarse la fase de grupos, los mejores equipos que lograron avanzar a las finales fueron:

BDS Esports

Team oNe Esports

Spacestation Gaming

FURIA Esports

DarkZero Esports

DAMWON Gaming

Team Liquid

Team Empire

La fase de cuartos de final estuvo marcada por el dominio de Liquid, oNe, Empire y BDS; quienes ganaban sus respectivos encuentros sin michas dificultades por 2:0 y lograban avanzar a las semifinales del evento.

El conjunto brasileño, que había llegado a las finales como segundo del Grupo A con tres victorias, se midió a Team Liquid en un encuentro de lo más igualado que no se decidió hasta el tercer mapa.

Los chicos de Team Liquid comenzaron imponiendo su juego en Oregón y cerrando el primer mapa por 7:5, pero oNe no quiso bajar los brazos y poco a poco comenzó a despertar para firmar una gran remontada.

Tras poner el empate a uno en el marcador, ambos equipos se enfrentaron en Consulado para disputar un partido que estuvo marcado por el dominio de los brasileños. Team oNe tomaba las riendas del encuentro desde el primer minuto y, gracias a un bando defensivo perfecto, conseguían sumar una importante ventaja que les serviría para avanzar a la gran final del torneo tras poner el 2:1 en el marcador.

Team Empire corrió la misma suerte en las semifinales ante BDS. Los chicos de BDS Esports, que partían como uno de los claros favoritos, comenzaron anotando el primer punto en Café, pero poco a poco el conjunto ruso daba la vuelta al marcador y firmaba otra remontada con la que avanzar a la final.

La gran final del Six Major de México fue una lucha constante entre dos equipos que supieron aprovechar la estrategia a su favor dejándonos una de las finales más emocionantes de las últimas ediciones.

El encuentro arrancó en Club a favor de los rusos, que lograban sacar una ligera ventaja en el primer bando y capitalizaban la victoria en la segunda mitad tras anotar tres rondas consecutivas.

Los brasileños no dudaron en cambiar su estrategia para intentar dar la vuelta al encuentro y el partido en Chalet les permitió demostrar su gran nivel al cerrar el encuentro por 7:2 y poner las tablas en el marcador. Team oNe comenzó a tomar las riendas del encuentro y lograba adelantarse en el marcador, pero la victoria de Empire en el cuarto mapa les permitía forzar un último partido en el que se decidiría el campeón del torneo.

El quinto mapa de la serie se disputó en Villa y se convirtió en una clase magistral del conjunto brasileño que, tras anotar cinco rondas en la primera mitad, llegaba a la segunda parte con una gran ventaja que le permitía cerrar el encuentro por 7:1.

De este modo, los chicos de Team oNe se proclamaron campeones del Six Major de México y se embolsaron un total de 200.000 dólares además de los puntos del circuito competitivo de Rainbow Six.